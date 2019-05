Phim sát nhân của Trung Quốc bất ngờ rút khỏi Cannes vì lý do kỹ thuật

Mới đây thông qua tài khoản Weibo, nhà sản xuất bộ phim, Summer of Changsha đã thông báo họ chính thức rút khỏi tất cả các sự kiện tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 vì gặp sự cố kỹ thuật. Dẫu đã đưa ra lý do cụ thể, nhiều người vẫn bày tỏ sự nghi ngờ đối với màn lỡ hẹn đột ngột của tác phẩm.

Nội dung của Summer of Changsha xoay quanh câu chuyện đầy ám ảnh về vụ thảm sát rúng động từ đó khắc họa lòng hận thù sâu sắc cùng giới hạn chịu đựng của con người. Dẫu chuyện phim được truyền tải qua đoạn trailer gần 2 phút còn khá chung chung, không ít ý kiến cho rằng nội dung đụng chạm đến chính trị là nguồn cơn khiến phim vuột mất cơ hội trình diện giới mộ điệu từ khắp thế giới. Trước đó, tác phẩm của đạo diễn Tổ Phong cùng với 5 đầu phim khác của điện ảnh Hoa ngữ đã được ban tổ chức liên hoan phim xác nhận vượt qua khâu kiểm duyệt và đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn chào sân tại Cannes năm nay.

ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER Nhiều khán giả nghi ngờ phim đụng chạm đến vấn đề chính trị nên không thể được công chiếu như kế hoạch ban đầu

Mặc dù hành trình đến với Cannes bị cắt đứt vào phút cuối, “đứa con tinh thần” của đạo diễn Tổ Phong vẫn được IndieSales - đơn vị phát hành của Pháp mua bản quyền. Dẫu vậy, số phận đáng buồn của Summer of Changsha vẫn khiến không ít người hâm mộ điện ảnh hụt hẫng bởi tác phẩm giành hai đề cử tại Liên hoan phim Cannes gồm: hạng mục Un Certain Regard (Góc nhìn đặc biệt) và Camera d’Or (Máy quay vàng) cho phim đầu tay.

Tính từ đầu năm đến nay, Summer of Changsha là bộ phim thứ ba của Trung Quốc bị rút khỏi một liên hoan phim tầm cỡ quốc tế. Trước đó, hai kiệt tác điện ảnh Hoa ngữ là One Second của Trương Nghệ Mưu và Better Days của Tăng Quốc Cường đều “mất hút” khỏi Liên hoan phim Berlin 2019 vì lý do mập mờ.

ẢNH: CHỤP TỪ TRAILER Việc Summer of Changsha mất cơ hội tranh giải tại Cannes 2019 khiến nhiều người không khỏi thất vọng

Theo AFP, chính quyền Trung Quốc liên tục đưa ra hàng loạt quy định yêu cầu các tác phẩm điện ảnh phải được phê duyệt khắt khe về nội dung trước khi được quyền giới thiệu tại các liên hoan phim quốc tế. Các chính sách kiểm soát nghiêm ngặt của giới chức nước này đã khiến nhiều kiệt tác điện ảnh lỡ hẹn với giới mộ điệu ngoài nước và chịu số phận hẩm hiu dẫu được sản xuất bởi đạo diễn tiếng tăm và nhận được sự phản hồi tích cực từ dư luận thế giới.