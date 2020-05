Phim tài liệu Tây Ban Nha của đạo diễn nam trở thành...nữ nhờ Covid-19

Bộ phim tài liệu trắng đen dài tám phút có tựa là Mallorca bao gồm nhiều cảnh quay khác nhau từ khắp quần đảo Balearic (Tây Ban Nha) trên nền nhạc của nhà soạn nhạc Isaac Albeniz. Mallorca được một chủ doanh nghiệp đồ nội thất tặng cho kho lưu trữ phim quốc gia Tây Ban Nha Filmoteca Española.

Bộ phim tài liệu ở trong kho lưu trữ phim quốc gia Tây Ban Nha từ năm 1982, bị dán nhãn sai là phim câm của một nam đạo diễn thực hiện vào năm 1926. Khi kiểm tra lại nhân những ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, các nhà lưu trữ phim phát hiện đạo diễn phim này lại là một phụ nữ có tên María Forteza. Người đứng đầu kho lưu trữ phim quốc gia Tây Ban Nha Josetxo Cerdán cho biết: “Khi ngồi xem lại một lượt các phim trong kho lưu trữ, đến lượt bộ phim Mallorca, chúng tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Thật ngạc nhiên khi thấy tên đạo diễn là một phụ nữ”.

Cảnh người dân đi lại trong bộ phim tài liệu Mallorca Ảnh: Filmoteca Española

Những người làm việc ở kho lưu trữ không tìm thấy dấu vết nào của María Forteza trong kho lưu trữ phim Filmoteca Española, cũng như tên của bà không xuất hiện trên báo chí thời đó. Đến đầu tuần này, ông Cerdán và đồng nghiệp mới tiến gần hơn đến “nhân vật bí ẩn” María Forteza. Kho lưu trữ Filmoteca Española đã nhận được sự giúp đỡ từ nhà báo Laura Jurado, hiện làm cho trang web phim ảnh Industrias del Cine. Nhà báo Jurado cho biết María Forteza là một ca sĩ và là nghệ sĩ nhiều tài năng. Bà là vợ của người quay phim tên Ramón Úbeda. Nhà báo nhận thấy mối liên hệ nữa giữa Ramón Úbeda và Mallorca: ông là sản xuất của Mallorca.

Phim có âm thanh đầu tiên của Tây Ban Nha do nữ đạo diễn?

Sau khi nghiên cứu sâu hơn về Mallorca, giới chuyên môn của Filmoteca Española cho rằng bộ phim như được thực hiện đâu đó giữa năm 1932 và 1934. Họ đưa ra khoảng thời gian này dựa trên kiểu taxi xuất hiện trong phim tài liệu và hệ thống âm thanh Úbeda được cấp bằng sáng chế năm 1935. Theo báo The Guardian, nếu thông tin trên được công nhận, Mallorca sẽ trở thành bộ phim có tiếng nói và tiếng nhạc đầu tiên của Tây Ban Nha do phụ nữ làm đạo diễn. Hiện danh hiệu đó thuộc về bộ phim The Mountain Cat ra đời vào năm 1935 của nữ đạo diễn Rosario Pi.

Ngư dân ở quần đảo Balearic Ảnh: Filmoteca Española

Theo đánh giá của ông Josetxo Cerdán, Mallorca có chất lượng, cảnh quay đẹp và nội dung hay hơn nhiều những bộ phim cùng thời do tính thẩm mỹ cao. Bộ phim tài liệu lột tả được vẻ đẹp của quần đảo Balearic và các di tích lịch sử. Ông Josetxo Cerdán nói rằng thường các phim cùng thời sẽ quay theo kiểu: “Buồn tẻ: hết tượng đài này đến tượng đài khác, rồi sau đó là ngọn núi. Thế nhưng Mallorca không như thế. Nó có đoạn giới thiệu mở màn với những con thuyền đến đảo, sau đó là những cảnh quay như một chuyến tham quan thực sự”. Giới chuyên môn cứ như bị thôi miên, cuốn theo nhịp sống của những ngư dân, những đứa trẻ đang chơi trên đường phố hay tu sĩ đang múc nước từ giếng. “Mallorca mang đến nhiều điều bất ngờ và rất nhiều câu chuyện mà chúng tôi chưa biết. Nó giúp hiểu thêm về lịch sử điện ảnh , cũng như lịch sử của Tây Ban Nha”, ông Josetxo Cerdán nói.

Cảnh tu sĩ đang múc nước từ giếng Ảnh: Filmoteca Española

Bà Marta Selva, một giáo sư điện ảnh đã nghỉ hưu, cũng rất ngưỡng mộ bộ phim và vui mừng khi thông tin của Mallorca được làm rõ. Bà Marta Selva cho rằng Mallorca minh chứng cho thấy sự cần thiết của việc lưu trữ và giá trị của việc luôn phải kiểm tra đối chiếu. Nữ giáo sư nói rằng: “Bộ phim có vị trí quan trọng trong lịch sử làm phim tài liệu Tây Ban Nha”.