Phim 'The Dark Knight', 'Shrek' được Mỹ bảo tồn

Danh sách 25 bộ phim được Viện Lưu trữ phim Quốc gia chọn bảo tồn 1. Suspense (1913) 2. Kid Auto Races at Venice (1914) 3. Bread (1918) 4. The Battle of the Century (1927) 5. With Car and Camera Around the World (1929) 6. Cabin in the Sky (1943) 7. Outrage (1950) 8. The Man with the Golden Arm (1955) 9. Lilies of the Field (1963) 10. A Clockwork Orange (1971) 11. Sweet Sweetback's Baadasssss Song (1971) 12. Wattstax (1973) 13. Grease (1978) 14. The Blues Brothers (1980) 15. Losing Ground (1982) 16. Illusions (1982) 17. The Joy Luck Club (1993) 18. The Devil Never Sleeps (1994) 19. Buena Vista Social Club (1999) 20. The Ground (1993-2001) 21. Shrek (2001) 22. Mauna Kea: Temple Under Siege (2006) 23. The Hurt Locker (2008) 24. The Dark Knight (2008) 25. Freedom Riders (2010)