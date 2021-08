Phim về huyền thoại Lý Tiểu Long của đạo diễn gốc Việt - Bảo Nguyễn tranh giải Emmy

Hạng mục Outstanding research: Documentary (tạm dịch Thành tựu nghiên cứu: Phim tài liệu) của giải Emmy năm nay có sự cạnh tranh của các tác phẩm: Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché, John Lewis: Good Trouble, Feels Good Man, The Last Ice và Be Water của đạo diễn gốc Việt - Bảo Nguyễn.

Nằm trong series 30 for 30 của kênh ESPN, Be Water (Hãy như nước) là phim tài liệu về cuộc đời huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long, sử dụng lượng lớn các cảnh quay tư liệu và tập trung vào thời gian 2 năm ông ở Hồng Kông ( Trung Quốc ) quay phim. Tên phim lấy cảm hứng từ câu nói nổi tiếng của Lý Tiểu Long: "Nước có thể chảy mà cũng có thể phá hủy. Hãy như nước, bạn tôi". Đây cũng là triết lý sống nổi tiếng của Lý Tiểu Long và bộ phim như một nỗ lực xây dựng hình ảnh người châu Á, thiểu số đã cố gắng sinh sống - làm việc tại Mỹ ra sao để có được thành công.

Phim có thời lượng 96 phút, nói về quá trình vươn lên thành diễn viên, biểu tượng võ thuật hàng đầu thế giới , cuộc đấu tranh của Lý Tiểu Long chống sự kỳ thị trong làng phim Mỹ những năm 1960. Lý Tiểu Long được khắc hoạ với nhiều nét tính cách: cứng rắn, giàu lý tưởng, nỗ lực không ngừng để thích nghi, làm việc. Phim có sử dụng những thước phim cũ, cũng như kết hợp bình luận của các nhân vật liên quan còn sống, có sức ảnh hưởng.

Be Water từng được chọn chiếu trong hạng mục Cannes Classics tại LHP Cannes 2020 dành cho phim về các biểu tượng điện ảnh Ảnh: NSCC

Be Water từng công chiếu lần đầu tiên khi tranh giải ở Liên hoan phim Sundance (Mỹ) hồi tháng 1.2020, sau đó chiếu trong hạng mục Cannes Classics (hạng mục dành cho tác phẩm di sản thế giới) tại LHP Cannes 2020, đồng thời tham gia nhiều LHP khác. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi khi ra mắt với 85% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Các báo như Rolling Stone và Variety đánh giá phim mang đến cái nhìn tổng quan tốt về cuộc đời và di sản của Lý Tiểu Long.

Bảo Nguyễn là nhà quay phim, đạo diễn người Mỹ gốc Việt, sinh năm 1983, tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế tại Trường đại học New York và sau đó học tiếp bằng thạc sĩ nghệ thuật chuyên ngành phim tài liệu tại The School of Visual Arts (Mỹ). Anh cũng đồng sản xuất phim điện ảnh Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy và từng làm đạo diễn hình ảnh cho bộ phim Saigon Yo! của đạo diễn Stephane Gauger, làm nhà sản xuất và quay phim cho bộ phim Nước 2030 của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Bảo Nguyễn sinh năm 1983 tại Mỹ và đã về Việt Nam làm phim nhiều năm nay Ảnh: NSCC Bảo Nguyễn cho biết anh chịu ảnh hưởng nhiều từ Lý Tiểu Long trong cách sống, quan điểm làm nghề, và đó là lý do nung nấu anh thực hiện bộ phim Be Water: "Tôi nhận ra mình chưa biết nhiều về câu chuyện của ông ấy... Một nam hay nữ diễn viên da màu ngày nay rất chật vật trong sự nghiệp. Vậy làm sao một người như Lý Tiểu Long có thể nổi bật ở Mỹ vào thập niên 1960, khi quốc gia này vừa tuyên bố chiến tranh ở Việt Nam, trước đó còn tham chiến ở Triều Tiên và đánh Nhật?". Bảo Nguyễn nói thêm về Be Water: "Để hiểu một người hùng đã từng tạo ra những ảnh hưởng và tạo nên một hình mẫu để nhiều người được truyền cảm hứng, bạn phải biết về cuộc đấu tranh cá nhân của họ. Và điều gì đã khiến họ trở nên rất con người, mà bạn có thể bằng một cách nào đó cảm thấy có thể kết nối với chính trải nghiệm của bản thân? Hãy xem bộ phim Be Water để tìm câu trả lời và có cảm nhận rõ hơn". Lý Tiểu Long sinh năm 1940, mất năm 1973, được xem là võ sĩ, diễn viên huyền thoại. Triết lý võ thuật và cuộc sống của ông gây ảnh hưởng lớn đến đời sau. Cuộc đời ngắn ngủi của Lý cũng để lại nhiều bí ẩn, nhất là cái chết đột ngột của ông. Để thực hiện tác phẩm, ê-kíp của Bảo Nguyễn phỏng vấn vợ, con gái, người thân cùng các cộng sự của Lý Tiểu Long.

Emmy là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Truyền hình Quốc gia Mỹ. Năm nay có 60 hạng mục được công bố trong lễ trao giải được tổ chức trực tuyến vào ngày 28 và 29.8 tới.