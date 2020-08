Phim về kẻ sát nhân hàng loạt do Russell Crowe đóng bị chê

Mặc dù đến ngày 21.8 mới xuất xưởng phục vụ khán giả xứ cờ hoa nhưng tác phẩm Unhinged của đạo diễn Derrick Borte trong suất chiếu sớm dành cho các nhà phê bình phim đã nhận những phản hồi tiêu cực

Hiện tại, phim được chấm 44% trên Rotten Tomatoes, trong tổng số 9 bài đánh giá của các cây bút chuyên gia, có đến 5/9 bài chê phim. Trên IMDb, phim nhận điểm số trung bình 6,3/10 từ tổng số 586 người dùng. Điểm số tiếp tục lao dốc trên trang Metacritic là 2,6/10 từ tổng số 26 cây bút bình luận phim. Những "cơn mưa gạch đá" từ các nhà phê bình phần nào cho thấy cái nhìn khái quát về chất lượng cũng như nội dung phim này cùng diễn xuất của tài tử Russell Crowe.

Trong Unhinged, nam diễn viên từng "ẵm" giải Oscar vào vai gã sát nhân máu lạnh The man. Một ngày nọ, cô nàng Rachel (Caren Pistorius) chở con trai đến chỗ làm đã chạm mặt với The man trên đường phố rồi cả hai xảy ra xung đột. The man quyết tìm đến tận nhà, lần ra từng người trong gia đình cô gái để sát hại.

Phim được đầu tư kinh phí 31 triệu USD, hiện đã chiếu hạn chế tại một số rạp ở Đức từ ngày 16.7 và thu về trên 530.000 USD. Đây là một trong những tác phẩm mang tính thử nghiệm sức tiêu thụ phim ảnh của khán giả trong mùa dịch Covid-19. Phim nhiều lần dời chiếu để có được lịch xuất xưởng như hiện tại ở một số thị trường trên thế giới kể từ 31.7.

Vai diễn của tài tử Russell Crowe không được đánh giá cao trong phim Ảnh: Solstice Studios

Cây bút Stephen Dalton trong bài đánh giá phim Unhinged trên Hollywood Reporter tiết lộ một trong những manh mối quan trọng để khán giả hiểu được tâm lý nhân vật trong phim. Nhân vật Rachel là bà mẹ đơn thân gồng gánh nuôi con và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn chồng. Về phía nhân vật của tài tử Russell Crowe, hắn ta là một gã cuồng sát mắc chứng tâm thần, đã trải qua cuộc hôn nhân đen tối. Vượt qua chi tiết đời tư nhân vật, tác giả Stephen Dalton đặt ra nghi vấn phải chăng nhân vật The man là ẩn dụ cho sự điên cuồng thẳm sâu bên trong mỗi con người khi bị đặt vào trường hợp không mong muốn. Tờ này tinh tế phát hiện ra Unhinged còn ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa về phụ nữ trong thời đại nước Mỹ có nhiều biến động như hiện tại nhưng cho rằng phim không làm bật lên được diễn xuất của diễn viên, đặc biệt là của tài tử Russell Crowe.

Nữ tác giả Jeanmarie Tan thì chê phim trên trang The Newpaper và chấm tác phẩm 2,5/5. Cô chỉ ra ẩn ý sâu xa của tác phẩm: "Unhinged đại diện cho rất nhiều thứ trên thế giới hôm nay, đặc biệt là ở Mỹ, nơi chứng kiến sự căm phẫn tột độ, tức giận của những người cực kỳ mệt mỏi với cuộc sống ". Cô không đề cao vai diễn của sao phim Võ sĩ giác đấu trong phim này: "Như một cỗ máy được chế tạo lại để giết người hàng loạt , và nhân vật của Russell Crowe đã không thể kiềm chế bản thân trong phim. Đó là lý do vì sao bộ phim hạng B này mất kiểm soát trong đường dây câu chuyện".

Thậm chí, có tác giả còn nhìn thấy Unhinged mô tả phụ nữ là nạn nhân của bạo lực và phim có ngôi sao Russell Crowe đóng cố gắng phản ánh một xã hội mà bạo lực lên ngôi. Với tựa là Kẻ cuồng sát, tác phẩm đang được chiếu tại các rạp Việt Nam từ ngày 31.7.