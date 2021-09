Phim về nạn phá thai lậu L’Événement đoạt giải Sư tử vàng

“Tôi đã làm bộ phim này với sự tức giận, với ham muốn thể hiện đề tài này bằng con tim và cái đầu của mình”, nữ đạo diễn Audrey Diwan cho biết. Trong phim, Anne (Anamaria Vartolomei đóng) là một sinh viên trẻ với tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng khi bất ngờ mang thai, cô nhận ra cơ hội để hoàn thành việc học của mình và thoát khỏi những ràng buộc đạo đức xã hội dần biến mất. Với kỳ thi cuối kỳ đang đến rất nhanh và cái bụng ngày càng lớn, Anne quyết tâm bỏ đi cái thai, ngay cả khi cô phải đối mặt với sự xấu hổ và đau đớn, cũng như nguy cơ ngồi tù vì điều đó. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Pháp Annie Ernaux.

Jane Campion (New Zealand) đoạt giải Sư tử bạc dành cho đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1920 The Power of The Dog. Giải thưởng lớn của Ban giám khảo thuộc về đạo diễn Ý Paolo Sorrentino với The Hand of God - bộ phim mang đậm dấu ấn cá nhân của ông về việc mất cả cha lẫn mẹ khi còn ở tuổi thiếu niên.