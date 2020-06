Phim về nhóm BTS khởi động sản xuất

Trước đây, Big Hit Entertainment từng tổ chức một buổi hội thảo bàn về vị trí hiện tại cũng như định hướng tương lai của công ty. Trong sự kiện, đại diện Big Hit Entertainment tuyên bố: “Chúng tôi đang chuẩn bị sản xuất một bộ phim dựa trên “vũ trụ” BTS cùng với một studio sản xuất có tiếng tại Hàn. Mục tiêu của chúng tôi là ra mắt bộ phim vào nửa cuối năm 2020". Theo chia sẻ của Big Hit Entertainment, bộ phim sẽ theo chân hành trình của 7 chàng trai kể từ lần gặp gỡ đầu tiên trong “vũ trụ” BTS. Do bộ phim tái hiện lại câu chuyện của các thành viên BTS khi còn rất trẻ, nhóm sẽ không trực tiếp tham gia diễn xuất trong phim. Thay vào đó, ê kíp sẽ tuyển chọn những diễn viên thực thụ để hóa thân thành các thành viên nhóm nhạc.

Theo Soompi, tác phẩm đầy hứa hẹn về cuộc gặp gỡ lần đầu của các thành viên BTS có tên Blue Sky. Vào ngày 17.6, Ilgan Sports thông tin Chorokbaem Media bắt đầu thực hiện những bước đầu tiên của họ trong việc sản xuất bộ phim này bằng cách tổ chức các buổi thử vai có sự góp mặt của nhiều diễn viên hàng đầu, đồng thời gặp gỡ đạo diễn. Hankook Ilbo cũng báo cáo rằng bộ phim sẽ tuyển những tân binh cho cả 7 vai chính.

BTS không trực tiếp tham gia diễn xuất trong Blue Sky mà các diễn viên thực thụ sẽ hóa thân thành các thành viên của nhóm Ảnh: Soompi

Bên cạnh đó, tác phẩm sẽ được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Jae Hong - từng có kinh nghiệm đồng chỉ đạo diễn xuất cho Blooded Palace: War of Flower, Your Neighbor's Wife, My Love Eundong... Kịch bản phim được chấp bút bởi biên kịch Kim Soo Jin - người cùng cộng tác tạo nên các tác phẩm như Old Miss Diary, I Live in Cheongdam Dong, Awl...

Bộ phim Blue Sky được thực hiện trong bí mật và chỉ một phần kịch bản tiết lộ cho các diễn viên tại buổi thử vai. Việc quay phim được lên kế hoạch vào tháng 9 tới và dự kiến phim phát hành vào năm 2021 thông qua các dịch vụ phát trực tuyến.

Một nguồn tin từ đại diện công ty Chorokbaem Media cũng khẳng định việc khởi động bộ phim về BTS: "Chúng tôi đang trong quá trình thực hiện các buổi thử vai cho các diễn viên chính và hỗ trợ thực hiện các cuộc họp cho đạo diễn". Chorokbaem Media trước đây từng sản xuất các phim truyền hình ăn khách như Memories of the Alhambra, Familiar Wife và My Ahjussi.