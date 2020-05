Pho sử liệu quý về Bắc - Trung kỳ Việt Nam cuối thế kỷ 19

Đây là tác phẩm hiếm có, tường thuật về những cuộc hành trình quân sự mà bác sĩ quân y người Pháp Charles-Édouard Hocquard may mắn tham gia từ năm 1884 - 1886, với số lượng tranh ảnh lớn (225 tấm ảnh và 4 bản đồ) về Việt Nam từng được in, và nội dung cuốn sách được xem là một trong những công trình quan trọng nhất về văn hóa - lịch sử, về cách vận hành xã hội Việt Nam giai đoạn này.

Ký sự hành trình Một chiến dịch ở Bắc kỳ đến với độc giả lần đầu tiên bằng tiếng Pháp trên tạp chí Le Tour du Monde (Vòng quanh thế giới ) từ năm 1889 - 1891, khi mới đăng báo có tựa Trente Mois au Tonkin (Ba mươi tháng ở Bắc kỳ). Đến năm 1892, NXB Hachette (Paris) in toàn bộ tác phẩm này thì Charles-Édouard Hocquard đặt lại tên Một chiến dịch ở Bắc kỳ với 229 tranh khắc và bản đồ về Việt Nam. Tới năm 1896, ảnh chụp mới được in trực tiếp trên tạp chí L’Illustration (minh họa) chứ trước đó chỉ có thể in tranh khắc, tức phải qua công đoạn trung gian của người thợ khắc, sau đó mới dùng sản phẩm khắc để in lên báo.