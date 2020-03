Phủ nhận tội ấu dâm, ca sĩ R.Kelly đối mặt với nhiều cáo trạng mới

Nam ca sĩ R. Kelly phủ nhận các tội danh liên quan đến văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em hôm 5.3. Giọng ca 53 tuổi được bắt gặp đứng lặng lẽ trong bộ quần áo tù màu cam với hai tay vòng ra sau lưng khi luật sư thay mặt anh trả lời chất vấn tại phiên tòa xét xử ở Chicago, Mỹ.

''Chúng tôi có kế hoạch đưa ra những cáo buộc mới trong tuần tới với một nạn nhân khác. Hơn 100 thiết bị điện tử bao gồm cả ổ cứng cũng đã được thu giữ để làm bằng chứng'', công tố viên Angel Krull nói. Thẩm phán Harry Leinenweber cũng dời ngày xét xử từ 27.4 đến 13.10 năm nay dựa trên khả năng có những cáo buộc mới xuất hiện.

Các tội danh của nam ca sĩ bị buộc gồm: 10 tội lạm dục tình dục nghiêm trọng, bốn tội tấn công tình dục, hai tội cưỡng bức, hai tội quấy rối tình dục và ba tội quấy rối tình dục nạn nhân từ 13 đến 17 tuổi. Khung hình phạt cao nhất cho nam ca sĩ lên tới 30 năm tù. Bên cạnh đó, R.Kelly cũng bị tòa án thành phố New York cáo buộc tội lừa đảo, bắt cóc và bóc lột tình dục trẻ em. Trước đây ông đã phủ nhận việc từng lạm dụng bất cứ ai. Tuy nhiên hiện tại, R.Kelly phải đối mặt với hàng tá tội danh lạm dụng tình dục liên bang ở Illinois, Minnesota và New York. Chủ nhân của 3 giải thưởng Grammy đã ở trong tù 7 tháng và hiện đang chờ xét xử tại nhà tù liên bang Chicago.

Các đồng phạm của Kelly trong vụ án - cựu quản lý Derrel McDavid và cựu nhân viên Milton Brown cũng không nhận tội khi trả hàng trăm ngàn USD để xóa các video khiêu dâm nhằm ngăn chặn các cáo buộc hình sự. Luật sư của Derrel McDavid - Beau Brindley, nói với tòa án rằng thân chủ của anh muốn tiến hành một phiên tòa vào tháng 4 mà không có "ông hoàng R&B".

Tháng 1.2019, kênh Lifetime đã cho phát hành phim tài liệu Surviving R. Kelly (Sống sót khỏi R. Kelly) trong đó nhiều phụ nữ da màu đã lên tiếng tố nam ca sĩ lạm dụng tình dục họ ở tuổi vị thành niên hơn 20 năm qua nhưng chưa bị xét xử. Các nghệ sĩ như John Legend, Chance the Rapper và Stephanie Edwards cũng có mặt trong bộ phim tài liệu thu hút 1,9 triệu người xem. Tháng 2.2019, R. Kelly chính thức bị bắt giữ sau khi một nhóm 4 cô gái kiện ông ra tòa. R. Kelly sinh năm 1967, là một ca sĩ hip hop và R&B người Mỹ. Năm 1991, công chúng bắt đầu biết đến nam ca sĩ với đĩa đơn She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's. Ca khúc nổi tiếng You Are Not Alone từng được Michael Jackson thể hiện thành công cũng là tác phẩm của R.Kelly.