Phụ nữ nhà Kardashian đã 'khuynh đảo' thời trang thế giới ra sao?

Kylie Jenner, em út nhà Kardashian, nữ doanh nhân tỉ phú và là mỹ nhân có bờ môi đầy đặn gợi cảm nổi tiếng thế giới, đã tải một hình chụp của mình lên Instagram. Trong ảnh, cô nàng tạo dáng bên cạnh xe Range Rover đen, khoác áo choàng hồng của Katharine Hamnett, vắt lửng lơ ngang thắt lưng chiếc túi đeo chéo trước ngực màu xám hiệu Chanel. Phía dưới, Kylie diện quần short thể thao, đạp xe màu đen kèm vớ trắng và đi đôi giày thể thao Joshua Sanders gồ ghề ánh bạc. Kết quả là hơn 4 triệu người dùng đã bấm “like”, trong khi câu chú thích bức hình rất đơn giản, chỉ là “Chúc Chủ nhật vui vẻ!”.

Những cô nàng truyền cảm hứng phong cách sống thời kỹ thuật số

Tại thành phố Leicester, Anh, cô sinh viên 20 tuổi Queentonia Ojeka soi tấm hình được post lên của Kylie thật kỹ. Nàng ta “kết” kiểu ăn mặc thoải mái này, rất thích độ dài của tấm áo khoác và khoái dáng chiếc quần short ôm khít đùi. Thế là Ojeka đã làm điều mà hàng triệu thiếu nữ trẻ nước Anh làm mỗi ngày: lên mạng đặt hàng nhà bán lẻ giá rẻ Fashion Nova của Mỹ mua một chiếc áo khoác vải tuýt giá chỉ 30 đô la (gần 700.000 đồng) để mặc chung với mẫu quần short đạp xe màu nâu sô cô la giá 10 USD (232.000 đồng) từ thương hiệu PrettyLittleThing của Anh. Tất cả chỉ vì họ thần tượng Kylie và bị cuốn theo phong cách ăn mặc thời thượng của cô út nhà Kardashian.

Ảnh: Getty Images Các kiểu váy áo ôm sát cơ thể bằng chất liệu lycra và ren với đủ tông màu từ neon, pastel đến màu đất… tất cả đều có giá rất rẻ bán rất được ưa chuộng

Xem chừng tủ đồ của đa số lớp trẻ nữ hiện nay đang có điểm rất giống nhau là chúng chất đầy các sản phẩm mang xu hướng thời trang mà nhà Kardashians đã có công phổ biến ra toàn thế giới. Đó là áo lót dây, giày thể thao, quần short đạp xe, kính râm đường trường, váy đính sequin, đồ lót ren một mảnh hay ủng cao đến gối…

Quần áo ăn mặc của những người ăn theo phong cách mang tên Kardashian đang phát triển này là cơ hội làm giàu cho ngành công nghiệp bán lẻ trực tuyến các sản phẩm thời trang giá rẻ. Có thể kể những cái tên nay đã là lão làng như PrettyLittleThing, Missguided, Boohoo, Nastygal và đặc biệt là hiện tượng nhãn hàng Fashion Nova của Mỹ. Sân chơi nay lại vừa nhập cuộc thêm những đấu thủ mới như Oh Polly hay MissPap. Duyệt qua các trang web của họ, người ta sẽ thấy các kiểu váy áo ôm sát cơ thể bằng chất liệu lycra và ren với đủ tông màu từ neon, pastel đến màu đất… tất cả đều có giá rất rẻ. Chỉ cần chi ra số tiền tương đương một bữa ăn bánh pizza - các cô gái trẻ đã có thể sở hữu một bộ trang phục ưng ý nếu chịu khó theo dõi những gì chị em nhà Kardashian post lên Instagram. Bên cạnh đó, món quà khuyến mãi có tính cách tâm lý từ việc đầu tư khiêm tốn này là cô gái nào cũng thấy mình như một mẫu nữ, giống với Kylie, Kendall hay Kim Kardashian.

Phẩm chất kinh doanh thiên bẩm: Tận dụng danh tiếng

Xét cho kỹ gu thẩm mỹ ăn mặc của các phụ nữ nhà Kardashian không phức tạp cầu kỳ lắm, nhưng sao vẫn cuốn hút lớp trẻ? Quanh đi quẩn lại nổi bật nhất vẫn chỉ là trang phục bó sát cộng giày gót thật cao, nói chung là mang tính cách gợi cảm, quyến rũ hơn là thoải mái, dễ chịu. Thế nhưng hệ quả ấy lại tạo ra trên đường phố lớp thiếu nữ trông rất giống nhau từ đầu đến gót, cá tính ăn mặc biến mất, kể cả sự tương đồng là rất hút mắt đàn ông.

Cánh phụ nữ nhà Kardashians nổi tiếng từ năm 2007 với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, sau cú sốc gây chấn động làng giải trí từ vụ băng sex của Kim, cô con gái lớn thứ hai, rò rỉ. Show truyền hình thực tế kéo dài đến 15 mùa ấy dư sức “chiêu mộ” hơn 536 triệu fan qua Instagram cho gu ăn mặc của nhà Kardashian, một con số đủ để những nhà bán lẻ thời trang trực tuyến giá rẻ và các cửa hàng bách hóa trung bình phất lên. Khi Kim bước vào thế giới thời trang qua cầu nối của anh chồng rapper Kanye West rồi lên bìa tạp chí Vogue, hiệu ứng ấy càng tăng vọt.

Ảnh: Getty Images Gu thẩm mỹ ăn mặc của các phụ nữ phong cách ăn mặc nhà Kardashian không phức tạp cầu kỳ nhưng vẫn cuốn hút lớp trẻ

Lúc ấy, mạng xã hội Instagram đang ở thời kỳ sơ khai nên nghiễm nhiên trở thành một lợi thế cho các ngôi sao nhà Kardashian khai thác và chiếm lĩnh mảnh đất truyền thông. Năm 2012, khi Kim mới hẹn hò với West, cô đã đạt được một triệu người theo dõi. Chỉ 7 năm sau, con số ấy đã là 125 triệu. Được đà lấn tới, nhà Kardashian trở thành ấn chứng bảo đảm cho sự phát triển của các thương hiệu thời trang như Boohoo và Fashion Nova, và rồi danh chuyển đổi ra tiền, cả hai bên cùng có lợi. Fashion Nova trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google ở Mỹ vào năm 2018. Doanh thu tại Anh của Boohoo tăng 1/3, đạt 180 triệu bảng trong 4 tháng cuối năm 2018.

Những nhà bán lẻ thời trang hưởng lợi

Với sức hút người tiêu dùng trẻ của những Kim, Kylie, Kendall… các nhà bán lẻ thời trang trực tuyến giá rẻ đã có sẵn đà bật lớn bên cạnh những lợi điểm thuần kinh doanh khác. Trước tiên, vì hầu hết nhãn hàng trên chỉ hoạt động trực tuyến nên họ không phải chi tiền cho không gian bán lẻ, kho hàng, từ đó giúp quay vòng nhanh và thử nghiệm sản phẩm mới dễ dàng hơn. Instagram chính là trung tâm của hệ mặt trời thị phần bán lẻ này. Mạng lưới thời trang tạo thành công cho Fahion Nova quy tụ đến hơn 3.000 tên tuổi nhân vật có ảnh hưởng, bao gồm cả Kylie Jenner lẫn Cardi B. Cứ thấy hình ảnh những người nổi tiếng ấy mặc trang phục được post lên lập tức hàng có sẵn ngay để bán - mua trực tuyến, bởi nhóm thiết kế nội bộ tạo ra chớp nhoáng các sản phẩm “nhái” chỉ trong vài ngày. Tất cả đang đáp ứng cho được tâm lý người tiêu dùng trẻ lúc này. Đó là, trong một thời đại thu nhập thấp và bất ổn kinh tế hiện nay, một cô gái đâu dễ cưỡng lại cám dỗ của chiếc váy giá chỉ 4 bảng Anh, nhất là khi nó còn giúp họ “giống” các mỹ nhân nhà Kardashian nữa!

Phụ nữ nhà Kim Karsdashian bán được đủ thứ

Khi Kim Karsdashian mặc chiếc áo lót ren màu đen tại tuần lễ thời trang Paris năm 2016, một cô gái tên Hassan nào đó sẽ mua một bản sao từ Boohoo với giá chỉ 12 bảng. Còn thấy Kylie tạo dáng trong chiếc váy ôm sát thân thể dài đến bắp chân vào tháng 9.2018, nàng Hassan ấy sẽ lại mua một phiên bản tương tự tại shop online Missguided giá không quá 20 bảng. Nói nhà Kardashian “bán được mọi thứ” cũng không ngoa, bởi xét ra họ không chỉ bán quần áo mà còn bán cả phong cách sống qua cầu nối là các nhà bán lẻ trực tuyến giá rẻ. Mạng xã hội nay đã trở thành phần quan trọng trong đời các cô gái trẻ. Hình ảnh được chụp của họ xuất hiện trên Instagram cần phải chỉn chủ, thanh lịch và nổi bật gấp nhiều lần so với khi họ diện đi ra đường. Đơn giản chỉ vì cộng đồng mạng xã hội to lớn và đông đảo hơn nhiều so với một đám đông loe ngoe dăm người giữa phố. Đăng liền hai bức ảnh chụp trong cùng một bộ trang phục giống nhau là điều tối kỵ, một dạng dị giáo đối với các tín đồ Instagram, thế nên nhà Kardashian chính là “tủ quần áo” mẫu cho họ thay đổi.