Bắt đầu phục chế đại phong cầm của Nhà thờ Đức Bà Paris

Theo báo Anh The Guardian, cây đại phong cầm (đàn organ ống) của Nhà thờ Đức Bà Paris được cho là chiếc lớn nhất loại này trên toàn nước Pháp. Nó may mắn không bị ngọn lửa vào tháng 4.2019 chạm tới và cũng không bị phá hủy bởi các vòi nước của lính cứu hỏa.

Dẫu thế, các chuyên gia cho rằng nó vẫn bị ảnh hưởng do nhiệt độ cao và bị phủ bụi từ 460 tấn gạch chì của mái nhà thờ bị cháy trong vụ hỏa hoạn. Thêm nữa, phần mái của nhà thờ bị phá hủy, làm cây đàn cũng phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa hè năm ngoái. Sau vụ hỏa hoạn, Craig R. Whitney, cựu trưởng văn phòng Paris của tờ The New York Times, vui mừng nghe tin rằng cây đàn nằm trong số những báu vật được an toàn sau vụ cháy. “Cây đại phong cầm trong Nhà thờ Đức Bà Paris vẫn hiên ngang ở đó sau vụ hỏa hoạn, nhân chứng sống đó đã thức tỉnh tâm hồn nghệ sĩ của những người chơi dương cầm như tôi”, ông Whitney nói.