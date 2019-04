'Phương cave' Cao Diệp Anh run sợ khi đóng cảnh bị giết trong 'Mê cung'

Tập một bộ phim truyền hình Mê cung của đạo diễn Khải Anh, Trọng Khôi vừa lên sóng đã thu hút khán giả. Sau những phân cảnh mở đầu đầy ngọt ngào về tình yêu của Khánh (Hồng Đăng) và Lam Anh (Hoàng Thùy Linh) là đến những tình huống kịch tính đến nghẹt thở về một vụ án mạng của cô gái trẻ xảy ra ở khu trọ do Cao Diệp Anh thủ vai. Nhịp phim diễn ra nhanh với cảnh cô gái tên Trâm bị một kẻ biến thái giấu mặt dùng dao cưỡng chế, sờ soạng trong đêm tối. Cô may mắn thoát thân và tìm cách chạy về phòng. Trâm báo cho bà chủ nhà trọ nhưng không được giúp đỡ vì bị nghi say rượu, gặp ảo giác. Bình thường, Trâm vốn là cô gái phóng túng, có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên rượu chè, đi chơi khuya. Vừa mở cửa phòng, Trâm bất ngờ bị một kẻ mặc áo khoác đen bịt miệng, khiến cô ngất lịm. Sáng hôm sau, cả dãy phòng trọ xôn xao về cái chết của Trâm. Khánh (Hồng Đăng) đội trưởng điều tra cùng đồng đội phát hiện nhiều dấu tích đáng ngờ ở hiện trường. Họ nhanh chóng xác định đối tượng tình nghi là thanh niên cùng xóm trọ, tuy nhiên, suy đoán bị chệch hướng, không khớp với chứng cứ ở hiện trường.

Ảnh: NVCC Hot girl World Cup Cao Diệp Anh ngoài đời

Chia sẻ về vai diễn trong Mê cung, Cao Diệp Anh cho biết: ''Tôi rất vui khi nhận được lời mời của đạo diễn Khải Anh để vào vai nạn nhân. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia phim có nhiều tình tiết ghê rợn đến như vậy. Nói thật là trong lúc diễn tại ngõ vắng, đêm khuya, tôi cũng khá sợ nhất là cảnh bị giết trong phòng trọ. Sau khi hóa trang thành xác chết, đạo diễn Khải Anh có chụp mặt cho tôi xem khiến tôi càng sợ thêm nữa. Tuy nhiên, được sự động viên và sát cánh cùng ê-kíp chuyên nghiệp tôi đã lấy bình tĩnh để hoàn thành vai diễn của mình''.

"Sau khi 2 tập phim Mê cung lên sóng, tôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả dù chỉ là vai nhỏ. Tôi cảm thấy may mắn vì tôi tham gia phim nào thì phim đó hot. Trước đó, tôi đóng vai Phương cave trong Quỳnh Búp bê. Bộ phim gây tiếng vang lớn giúp tôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả", người đẹp nói thêm.

Ảnh: NVCC Cao Diệp Anh từng có nhiều vai diễn trong Quỳnh Búp bê, Về nhà đi con, Chạy trốn thanh xuân, Táo quân 2018, Tấm Cám chuyện chưa kể, MV Động Thăng Thiên của Vanh Leg, 5S online và nhiều vai diễn khác

Sau Quỳnh Búp bê, Cao Diệp Anh chia sẻ rằng cô nhận được nhiều lời gạ gẫm giá hàng ngàn đô từ mạng xã hội. Với những lời mời khiếm nhã như thế nữ diễn viên từ chối thẳng thừng hoặc chặn nick, chặn số điện thoại.

Từ hot girl World Cup đến vai gái ngành trong phim truyền hình, Cao Diệp Anh cho biết dường như mình luôn được nhớ đến với hình tượng sexy, gợi cảm. Rất nhiều công việc cần hình ảnh gợi cảm nhưng cô đã từ chối và mong muốn thoát ra được những vai diễn gây tiếng vang của mình. Sắp tới, Cao Diệp Anh sẽ hoàn thành xong bằng thạc sĩ và tiếp tục học thêm các khóa diễn xuất để hoàn thiện bản thân nhiều hơn.