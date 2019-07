Phương Oanh 'Quỳnh búp bê' lộ vết bầm tím ở chân khi đi sự kiện

Trong quá trình tham gia chương trình, Phương Oanh rất lăn xả để chinh phục các thử thách. Dù thời gian đã qua gần 1 tháng nhưng đến nay, chân Phương Oanh vẫn lộ vết bầm tím khi đến tham gia sự kiện ra mắt. "Ban đầu tôi háo hức lắm vì nghĩ là mình đi phim là cực lắm rồi, còn sợ gì nữa. Nhưng không ngờ là show thực tế này còn khốc liệt gấp 10 lần làm phim. Thật ra khi đã trải qua tôi thấy cũng đáng. Cực khổ là thật nhưng tôi nhận lại được vô số bất ngờ về bản thân. Tôi vượt qua được giới hạn của chính mình", cô nói thêm.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ khó khăn lớn nhất của cô khi bước vào nhà chung: “Tôi không khó hòa nhập với mọi người dù là thí sinh nữ miền Bắc duy nhất. Tuy nhiên, đôi khi bất đồng ngôn ngữ khiến tôi bị “lạc trôi”. Lúc mọi người trò chuyện ở nhà chung, tôi luôn phải căng tai lắng nghe vì mọi người nói quá nhanh. Dù đã cố nhưng có những lúc tôi không nghe được hết câu chuyện".

Trong chương trình, 6 mỹ nhân gồm: ca sĩ, diễn viên Trương Quỳnh Anh, diễn viên Phương Oanh, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, diễn viên Phương Anh Đào , ca sĩ Jang Mi, DJ Oxy sẽ kết đội ngẫu nhiên với 6 chiến sĩ công an tinh nhuệ, được tuyển chọn từ công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. 6 đội chơi cùng tham gia một kỳ huấn luyện trong môi trường kỷ luật khắc nghiệt nhất của những chiến sĩ cảnh sát mới. Đồng thời, những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hiện đại như thoát hiểm, ứng phó với tai nạn, thiên tai, rủi ro bất trắc trong cuộc sống, giải cứu tai nạn, vượt qua những vụ cháy… cũng sẽ được huấn luyện để bắt đầu một hành trình cam go tiếp theo. Sau 6 tuần huấn luyện, các mỹ nhân cùng đồng đội của mình phải lên đường thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, là những thử thách “vô tiền khoáng hậu” để bộc lộ khả năng về chuyên môn, trí tuệ, sức bền và cả sự khéo léo để vượt qua, chinh phục giải thưởng lên đến 450 triệu đồng.