Phương Thanh bức xúc đáp trả khi bị đồn là người thứ ba

Mới đây, trên Facebook cá nhân, Phương Thanh bức xúc lên tiếng trước những lời đồn cô là “con giáp thứ 13”, người đến sau trong mối quan hệ với bố bé Gà. Để mọi việc rõ ràng, cô đăng tải bài viết kèm theo nhiều hình ảnh con gái dự đám tang của bà nội và bố ruột. Phương Thanh khẳng định mình không cướp chồng ai, không phải "con giáp thứ 13" hay là vợ nhỏ, vợ bé của ông Đ.N.C. Phương Thanh và con gái đều được bên nội công nhận và trong đám tang của bạn trai, nữ ca sĩ và con gái cũng về chịu tang.

"Con gái Chanh và Chanh chính thức được bên nội bố Gà công nhận, không phải cái danh "con giáp thứ 13" hay vợ nhỏ, vợ bé, do sự ghen tuông phá bĩnh mà gán ghép cho Chanh. Chanh cũng không tự may áo tang tự mặc để diễn xuất trước công chúng. Mặc áo tang bằng ân tình con người với nhau đàng hoàng, dành cho người đã mất ít ra cũng là một gia đình. Con gái Chanh là con duy nhất của ông C. về ra mắt cả dòng họ bên nội", nữ ca sĩ cho biết.

Nữ ca sĩ lên tiếng vì không muốn những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến mình và con gái Ảnh: FBNV

Phương Thanh kể không chỉ trong đám tang của bố mà đám tang của ông, bà nội, bé Gà cũng là người duy nhất đeo tang, điều này có bên họ hàng nhà nội chứng dám. Cô tuyên bố, nếu còn có người muốn đồn thổi điều không hay về mẹ con mình thì nữ ca sĩ sẽ tiếp tục đưa ra những hình ảnh, clip có liên quan để chứng minh.

"Bố Gà nói thật rất khó có con, nói thật xém vô sinh, may ra được đúng mỗi em Gà. Nói vậy là biết có lý do. Từ khi có tang ông bà nội và bố cháu, Chanh không thấy và chưa bao giờ thấy có bất cứ người phụ nữ nào ra mặt công khai nhận là vợ lớn và con của ông C. Nếu bố Gà có con thêm bên ngoài với người đàn bà nào khác Chanh nghĩ cũng nên công khai ngay lúc này rồi về ra mắt cho bên nội vui luôn, các bác bên nội rất tốt và tình cảm. Chanh ủng hộ luôn để cho người ra đi nơi chín suối được nhẹ nghiệp", Phương Thanh nói.

Trước đó ngày 27.8, Phương Thanh đăng ảnh bên bé Gà cùng bố của con gái và cố nghệ sĩ Minh Thuận. Bên cạnh đó, cô cũng thông báo việc xả tang bố của con gái sau 3 năm. Dù có con chung từ năm 2004 nhưng theo Phương Thanh chia sẻ cô và bạn trai chưa từng kết hôn. Bên cạnh đó, mãi đến năm 2016, nữ ca sĩ mới lần đầu công khai con gái với công chúng.