Plus by Bảo Nam - sao khó khăn lời xin lỗi?

Hiện là người Việt duy nhất đang làm nghiên cứu ở Trung tâm nghệ thuật NTUCCA (Singapore), thông tin mà Ace Lê đưa lên liên quan đến nghệ thuật Việt một cách đáng buồn. Đó là vụ cáo buộc đạo nhái tại Plus by Bảo Nam, một triển lãm trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ Bảo Nam (diễn ra từ 10 - 15.4 tại TP.HCM).

Ngày 14.4, Ace Lê cho biết một tác phẩm tại Plus by Bảo Nam giống hệt tác phẩm của bạn mình - nghệ sĩ người Úc Jamie North. Theo đó, Bảo Nam bị cho là đã sao chép trực tiếp tác phẩm Terraforms (2014) của North mà không có sự phát triển nào riêng. Bảo Nam cũng không hề liên hệ với North trước và sau khi bị phát hiện sự giống nhau này. “Jamie North là bạn mình. Bạn ấy không nói tiếng Việt. Bạn từng lưu trú tại NTUCCA, là trung tâm nghệ thuật của mình. Bên Singapore rất chặt chẽ về bản quyền. Nếu để nghệ sĩ VN copy, mình cũng bị ảnh hưởng”, Ace Lê cho biết.

Những ngày tiếp theo, Facebook của Ace Lê dường như đã trở thành một “trung tâm thông tin bản quyền” khi các phát hiện vi phạm bản quyền khác của Plus by Bảo Nam được đưa lên liên tục. Có thông tin được gửi tới, có thông tin Ace Lê tìm thấy trên mạng. Tính đến 17.4, đã có ít nhất 8 tác phẩm trong triển lãm Plus by Bảo Nam bị tố đạo nhái với hình ảnh đi kèm.

Về phía nghệ sĩ Jamie North, giám tuyển Ace Lê cho biết có lẽ anh sẽ không khởi kiện tác quyền đối với Bảo Nam. Là người nước ngoài, lại không sống ở VN, việc khởi kiện sẽ rắc rối và mất thời gian về thủ tục mà chưa chắc đem lại gì. “Pháp luật mình chưa đủ chặt để giúp nghệ sĩ, nhất là nước ngoài”, Ace Lê nhận định.