Poster phim do Hyun Bin đóng chính bị tố đạo nhái 'Vì sao đưa anh tới'

Sáng 8.12, đoàn làm phim Crash Landing on You tung poster gồm bốn diễn viên chính Hyun Bin, Son Ye Jin, Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun. Tuy nhiên, poster thu về phản hồi không mấy tích cực.

Nhiều khán giả chê hình ảnh quảng bá của phim có thiết kế quá đơn điệu, chẳng có điểm nhấn cũng như không làm nổi bật được dàn sao toàn trai xinh gái đẹp. Thậm chí, một ý kiến còn tố poster này giống hệt poster phim Vì sao đưa anh tới, ra mắt cuối năm 2013 - đầu năm 2014.

Đặt poster của hai bộ phim truyền hình này lên “bàn cân”, cư dân mạng khẳng định poster Crash Landing on You giống poster phim Vì sao đưa anh tới từ vị trí đứng của các nhân vật đến cả góc chụp. Đáng chú ý là biên kịch Crash Landing on You cũng là “mẹ đẻ” của Vì sao đưa anh tới.