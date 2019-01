Quả cầu vàng 2019: ‘Bohemian Rhapsody’ thắng lớn, phim của Lady Gaga không đạt kỳ vọng

Hai hạng mục quan trọng ở mảng điện ảnh của Quả cầu vàng năm 2019 đều gọi tên Bohemian Rhapsody, phim ca nhạc về ban nhạc huyền thoại Queen. Điều này cũng không lấy làm khó hiểu bởi ngay từ khi công bố danh sách đề cử, tác phẩm đã là một đối thủ đáng gờm của A Star Is Born khi được giới phê bình đánh giá cao. Đánh bại Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk và A Star Is Born, câu chuyện về hào quang sân khấu và cuộc sống sau ánh đèn của nhóm nhạc đến từ Anh đã vinh dự nhận giải Phim chính kịch xuất sắc nhất.

Vai diễn Freddie Mercury giúp tài tử Rami Malek vượt mặt nam diễn viên - đạo diễn Bradley Cooper cùng nhiều tên tuổi đình đám khác để giành tượng vàng danh giá ở hạng mục Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất. Phát biểu trong giây phút được vinh danh, nghệ sĩ sinh năm 1981 vẫn chưa hết bất ngờ và hạnh phúc: "Tôi không thể nào tả được sự xúc động của mình ngay lúc này. Tim tôi cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vậy. Đây là một vinh dự sâu sắc khi nhận được giải thường này cũng như được đứng chung với hàng ngũ với nhiều diễn viên tài năng như vậy. Tôi thật sự rất tự hào".

ẢNH: NBC Bên cạnh Bohemian Rhapsody và Green Book, Roma của đạo diễn Alfonso Cuarón là một trong những cái tên thành công nhất ở mảng điện ảnh

Nếu Bohemian Rhapsody chiến thắng đầy vinh quang thì A Star Is Born lại là kẻ thua cuộc cay đắng. Có mặt trong nhiều đề cử quan trọng như: Nam và Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất, Phim chính kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất..., tuy nhiên, bộ phim có sự tham gia của Lady Gaga và tài tử Bradley Cooper lại không có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Phim ca nhạc remake đình đám của năm 2018 chỉ nhận một giải nhỏ là Ca khúc nhạc phim hay nhất dành cho bài hát Shallow do nữ diễn viên chính thể hiện.

Một cái tên nổi bật trong hạng mục điện ảnh là Roma. Sau khi được vinh danh ở giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice 2018, phim điện ảnh của Netflix tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt tại Quả cầu vàng lần thứ 76. Tác phẩm đến từ Mexico vừa được xướng tên ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Đồng thời, Roma cũng giúp nhà làm phim Alfonso Cuarón đánh bại loạt tên tuổi kỳ cựu để giành chiến thắng với giải Đạo diễn xuất sắc nhất.