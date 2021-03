‘Quà tặng của ngày mai’ - câu chuyện cuộc đời của cậu bé sáu tuổi

Ngày 1.4, ca sĩ Ánh Tuyết (ảnh) phối hợp cùng Trung tâm văn hóa Hội An tổ chức chương trình Có một ngày như thế anh đi, kỷ niệm 20 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm, tại Vườn tượng Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam).