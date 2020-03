Quách Tuấn Du bị chặn xe, dọa đánh vì đeo khẩu trang khi diễn

Trên fanpage cá nhân, Quách Tuấn Du chia sẻ đoạn video tham dự lễ tân gia ở Vũng Tàu. Nam ca sĩ cho biết mình bị dọa đánh vì đeo khẩu trang khi hát. Anh viết: “Lỡ nhận show chủ nhà không cho hủy nên đành lên sân khấu hát và cáo lỗi. Vậy mà khán giả vẫn không hiểu, hăm dọa đánh, may mà có mấy ông anh đứng ra giải quyết. Khổ quá bịt khẩu trang bảo vệ cho nhau mà không chịu hiểu dùm cái”.

Trong đoạn video đăng tải, nam ca sĩ đeo khẩu trang và thể hiện ca khúc Là do anh sai trước nhiều quan khách. Ngay trên sân khấu, Quách Tuấn Du cho biết anh vừa lưu diễn ở Mỹ về và đi trên một chuyến bay có nhiều người Trung Quốc . Vì vậy nam ca sĩ lo sợ bản thân mang dịch lây qua cho khán giả. Anh nói thêm, ban đầu mình đã từ chối không đến tham dự nhưng vì tình cảm với người em thân thiết nên phải đến. Anh mong khán giả thông cảm khi mình vừa đeo khấu trang vừa hát chỉ vì muốn bảo vệ sức khỏe của mọi người.

Quách Tuấn Du gây tranh cãi khi đeo khẩu trang khi hát, nhiều ý kiến cho rằng anh "làm màu" Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, sau khi giọng ca Liều thuốc trái tim hoàn thành phần trình diễn, nhiều khán giả vào xin chụp ảnh nhưng anh đã không đồng ý vì muốn bảo vệ sức khỏe cho họ. Tuy nhiên lúc anh ra về, nhiều người chặn đầu xe hăm dọa, đòi đánh vì cho rằng nam ca sĩ chảnh chọe, khó gần.

Liên hệ với Quách Tuấn Du, anh kể thêm: “Tôi đã lỡ nhận show, chủ nhà không cho hủy nên đành lên hát. Tôi đến hát không nhận cát-sê coi như cáo lỗi vì lý do sợ lây nhiễm khi mình đi từ Mỹ về. Trước khi hát, tôi đã gửi lời xin lỗi vì phải đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người. Vậy mà khán giả vẫn không hiểu, lúc ra ngoài xe có một nhóm thanh niên đến chặn đầu xe và hăm dọa, đòi đánh vì cho rằng tôi chảnh chọe, khó gần. May mà phía người nhà đã đứng ra giải thích và xử lý giúp tôi vì lúc ấy đám thanh niên này đang say sỉn”.

Chung cảnh ngộ với nhiều sao Việt khác, trong tình hình dịch Covid-19, Quách Tuấn Du bị hủy tất cả các show diễn Ảnh: NVCC

Với nhiều năm đi hát ở trong và ngoài nước, Quách Tuấn Du cho hay anh cũng đã gặp những tình huống tương tự. Anh kể vào khoảng năm 2010, mình từng bị hăm dọa và đánh khi đi show ở tỉnh. “Phía bầu show không thực hiện đúng theo hợp đồng mà còn gây áp lực và đánh tôi. Sau đó, tôi cảm thấy bị ám ảnh và lo sợ trước những chương trình ca nhạc dạng tạp kỹ như vậy”, anh nói.