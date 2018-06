Quán quân 'Ngôi sao Việt 2014' bất ngờ trở lại sau 4 năm 'im hơi lặng tiếng'

Sau 4 năm “im hơi lặng tiếng”, Tùng Mini trở lại và chia sẻ về việc ''mất tích" của mình: “Tùng cảm thấy rất tiếc vì sau cuộc thi Tùng đã phụ lòng mong đợi của khán giả, không thể tiếp tục cống hiến cho khán giả do gặp một số vấn đề riêng trong gia đình. Thật sự 4 năm qua là một khoảng thời gian quá dài đối với Tùng. Hiện tại, mọi việc đã ổn định, đây chính là thời điểm Tùng quyết định trở lại với niềm đam mê thật sự của mình là âm nhạc”.

Ảnh: NVCC Sau 4 năm mất tích, Tùng Mini trở lại với một MV được đầu tư chỉn chu và đậm chất Hàn Quốc

Để đánh dấu sự trở lại, nam ca sĩ gốc Hà Nội quyết định cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, tâm huyết mang tên Hate you but I miss you.

Ca khúc do chính nam ca sĩ sinh năm 1992 đồng sáng tác, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện tình của mình. Sản phẩm do 100% ê-kíp Hàn Quốc thực hiện, mang màu sắc hiện đại và không kém phần lãng mạn.

"Có nhiều người hoài nghi rằng liệu sự trở lại này có ổn không? Khi ngày nay, ở ngoài kia biết bao nhiêu ca sĩ và dự án âm nhạc mới mỗi ngày? Có những người thì cười và nói: "Tự lo thế này thì sao mà thành công được? Hay là thôi nghỉ đi". Tùng chỉ biết tiếp thu, im lặng và hành động, cố gắng làm thật tốt công việc, đam mê, tâm nguyện của mình", Tùng Mini tâm sự.