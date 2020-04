‘Quân vương bất diệt’ bị đem ra so sánh với ‘Thế giới hôn nhân’

Nội dung ngày càng kịch tính, rating phản ánh rõ nét

2 tập mới nhất (phát sóng tối 24 và 25.4) của Quân vương bất diệt và Thế giới hôn nhân đều có sự biến động lớn về rating (lượng người xem trung bình). Nếu như bộ phim đề tài ngoại tình lập kỷ lục rating khủng thì tác phẩm xoay quanh hai thế giới song song lại có sự trồi sụt bất ngờ.

Riêng tập 10 của Thế giới hôn nhân phát sóng trên JTBC đã cán mốc 22,91%, chính thức vượt qua Hạ cánh nơi anh và chỉ còn chịu thua Sky Castle (Lâu đài trên không) trong bảng xếp hạng những bộ phim chiếu đài cáp có rating cao nhất Hàn Quốc.

Được biết, tỷ suất xem cao nhất của Lâu đài trên không là 23,78%, chỉ hơn The World of the Married khoảng 1%. Và với tình tiết ngày càng kịch tính cùng sự ủng hộ của khán giả hiện tại, đứa con tinh thần của đạo diễn Mo Wan Il nhiều khả năng sẽ sớm vươn lên hạng nhất, thậm chí là có thể lên đến 30% rating.

Thế giới hôn nhân được dư luận nhận định là đang viết lại lịch sử truyền hình Hàn Quốc với mức rating tăng nhanh chóng và nội dung gay cấn đến "nghẹt thở" ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tập 9 và 10 Thế giới hôn nhân vừa ra mắt một lần nữa đem đến nhiều cảm xúc cho người xem. Câu chuyện tiếp tục nói về nữ chính Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) tiếp tục gồng mình đấu tranh ở cuộc sống cá nhân lẫn công việc, mâu thuẫn của Lee Tae Oh (Park Hae Joon) giữa vợ cũ và vợ mới chồng chất, nỗi lo trong thâm tâm Yeo Da Kyung (Han So Hee) lớn dần theo thời gian, Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) ngày càng khó hiểu… được lồng ghép khéo léo khiến khán giả khó mà rời mắt khỏi màn ảnh nhỏ.

Đặc biệt, dù đã quay lại gắn mác R (hạn chế khán giả dưới 18 tuổi, Hàn Quốc là 19 tuổi), nhưng Thế giới hôn nhân vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Dựa trên các bình luận ở diễn đàn Nate, bộ phim lôi kéo đủ thành phần khán giả từ những cô gái chàng trai trẻ tuổi đến cả phụ nữ và quý ông đã lập gia đình. Đáng chú ý, nội dung tập trung chuyện ngoại tình - ly hôn có phần nhạy cảm, nhưng tác phẩm lại được các cặp vợ chồng ưa chuộng vì tình tiết quá cuốn hút.

Cuộc chiến tâm lý giữa các nhân vật chính trong Thế giới hôn nhân lôi cuốn khán giả ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Trong khi đó, Quân vương bất diệt lại có sự lên xuống rating thất thường. Tập 3 bộ phim chỉ còn 7,7% và 9% (mỗi tập 2 phần), sang tập 4 thì tăng nhẹ lên 8% và 9,7%. Dù vậy, những con số này đều giảm hơn nhiều so với 2 tập đầu tiên (tập 1: 10,1% và 11,4%, tập 2: 8,4% và 11,6%).

Công bằng mà nói, những tỷ suất xem đài của The King: Eternal Monarch đều thuộc dạng ổn so với một bộ phim phát sóng trên đài trung ương khung giờ cuối tuần. Tuy nhiên, so với những phim chiếu cùng thời điểm thì Quân vương bất diệt được xem là đang có dấu hiệu hụt hơi. Không phải nói đâu xa, chỉ cần đem Thế giới hôn nhân ra so sánh, có thể thấy rõ màn trở lại của Lee Min Ho lần này không như kỳ vọng.

Mô tuýp hoàng tử - lọ lem trong Quân vương bất diệt bị chê bai là quá nhàm chán ẢNH: INSTAGRAM SBS

Về diễn biến, Quân vương bất diệt đã có cú ngoặt đầu tiên sau 4 tập. Nữ thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun) đã quyết định bước sang thế giới của hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho). Khoảnh khắc cả hai cùng ngồi trên bạch mã Maximus đi qua cánh cổng ranh giới giữa hai thế giới được khen ngợi là cảnh quay đẹp và ấn tượng nhất của tác phẩm kể từ khi lên sóng đến nay.

Ngoài ra, những miêu tả về sự tương phản giữa hai thế giới song song cũng được nhấn mạnh hơn, nhằm giúp khán giả nhận rõ. Biên kịch Kim Eun Sook phát huy sức sáng tạo tối đa khi khắc họa một đất nước Hàn Quốc quân chủ lập hiến vĩ đại kiên cường trước các cuộc xung đột với các quốc gia xung quanh, trung tâm văn hóa hay thủ đô cũng không giống với đất nước Hàn Quốc hiện tại bởi đường lối chính trị khác biệt… Dù vậy, những đầu tư tình tiết và bối cảnh này đều là thứ phải có đối với một dự án ngốn đến tận 32 tỉ won (hơn 611 tỉ đồng) như Quân vương bất diệt.

Một cảnh ngọt ngào hiếm hoi của cặp đôi diễn viên chính trong Quân vương bất diệt ẢNH: INSTAGRAM SBS

Không thể phủ nhận nội dung Quân vương bất diệt trên đà tiến triển tích cực nhưng rating dường như khó mà có cuộc lội ngược dòng trong thời gian tới. Bởi cốt truyện bộ phim vẫn liên tục bị một lượng lớn khán giả phê bình là nhàm chán và khó hiểu. Vài ý kiến còn tiết lộ họ thà xem lại trên mạng để tua qua các phân đoạn nhàm chán còn hơn là ngồi đợi những tình tiết lê thê trong phim.

Diễn xuất chênh lệch

10 tập Thế giới hôn nhân khiến khán giả phải suy ngẫm và bàn luận khắp nơi về vấn đề ngoại tình, ly hôn, tái hôn, trả thù, nuôi con… Còn 4 tập phim Quân vương bất diệt lại chỉ làm cộng đồng mạng băn khoăn về khả năng diễn xuất của dàn diễn viên chính.

Lee Min Ho chịu nhiều "gạch đá" vì tác phẩm không thành công như mong đợi ẢNH: INSTAGRAM SBS

Lee Min Ho không ngừng bị chỉ trích diễn đơ, không có tiến bộ, đọc thoại buồn ngủ… Kim Go Eun vẫn giữ điệu bộ nữ cường mạnh mẽ nhưng thiếu điểm nhấn. Sau 4 tập phim, minh tinh sinh năm 1991 chịu nhiều bình luận tiêu cực về nhan sắc kém xinh và diễn xuất không có duyên khiến người xem không thể tập trung. “Cô ấy dường như mất phương hướng diễn xuất khi thể hiện nhân vật này”, một dân mạng nhận xét.

Dàn trai xinh gái đẹp thiếu tương tác trong bộ phim ẢNH: INSTAGRAM NV

Lee Min Ho và Kim Go Eun cũng không tạo được hiệu ứng tốt với nhau như cách mà họ tạo “phản ứng hóa học” với bạn diễn của mình trong các phim trước đó. Tài tử 33 tuổi từng trông rất xứng đôi khi sánh vai với Goo Hye Sun , Park Shin Hye, Jun Ji Hyun… nhưng lại “lạc quẻ” hoàn toàn lúc đứng cạnh Kim Go Eun trong Quân vương bất diệt. Các nhân vật phụ như Woo Do Hwan, Jung Eun Chae , Kim Yong Ji, Lee Jung Jin… đều bị đánh giá là thiếu sự kết nối với nội dung phim.

Kim Hee Ae để lại ấn tượng mạnh mỗi khi xuất hiện trong Thế giới hôn nhân ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Hai diễn viên chính Thế giới hôn nhân là Kim Hee Ae và Park Hae Joon hơn Quân vương bất diệt cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nên không có gì lạ khi họ truyền tải được linh hồn tác phẩm thông qua diễn xuất cùng sự phối hợp ăn ý của mình. Các tên tuổi gạo gội khác như Kim Young Min, Park Sun Young, Kim Sun Kyung, Chae Gook Hee, Lee Moo Saeng… cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Còn những gương mặt trẻ như Han So Hee, Lee Hak Joo, Sim Eun Woo hay Jeon Jin Seo cũng không khiến khán giả thất vọng. Đáng chú ý, trong tập 10, Lee Hak Joo (vai tên tâm thần Park In Kyu) và Sim Eun Woo (cô gái đáng thương Min Hyun Seo) có màn thể hiện ấn tượng, góp phần đẩy kịch tính phim lên cao.