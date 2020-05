'Quân vương bất diệt' có Lee Min Ho bị chê, chưa xứng với mong đợi

Quân vương bất diệt (tựa Anh: The King: Eternal Monarch) là phim truyền hình gây nhiều chú ý với khán giả do đánh dấu sự trở lại sau quãng thời gian nhập ngũ của Lee Min Ho, cùng với ê-kíp sản xuất hùng hậu phía sau.

Bộ phim kể về hai vũ trụ song song đế chế Hàn Quốc và Hàn Quốc hiện đại. Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) phải kết hợp cùng cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) cố gắng đóng cánh cửa không gian giữa hai thế giới , hoàn thành sứ mệnh bảo vệ loài người trước những mối nguy hiểm.

Theo thống kê của Nielsen Korea, tập 1 của Quân vương bất diệt ngay lập tức cán mốc rating hai chữ số (10,1%) trên toàn quốc. Tuy nhiên trong các tập tiếp theo, cùng với những lời chê về nội dung phim, rating của tác phẩm này ngày càng đi xuống (hai tập phim mới nhất 5 - 6 chỉ đạt rating 7,8% và 9%). Cho đến thời điểm hiện tại, có thể nói Quân vương bất diệt là tác phẩm gây thất vọng khi chưa xứng tầm với những kỳ vọng ban đầu.

Quân vương bất diệt có kịch bản theo mô típ hoàng tử - Lọ lem đã trở nên cũ với khán giả Ảnh: Soompi

Nội dung không quá mới mẻ

Cốt truyện Quân vương bất diệt không quá mới mẻ, có phần gợi nhớ một số tác phẩm cũng lấy đề tài xuyên không kỳ ảo của Hàn Quốc như W: Two Worlds (Hai thế giới), Extraordinary You (Tình yêu khác thường)... Điểm mạnh của Quân vương bất diệt nằm ở phần bối cảnh được đầu tư bắt mắt, kỹ xảo xử lý tốt, dễ dàng gây “choáng ngợp” cho khán giả ngay từ những thước hình mở đầu phim.

Dẫu vậy, những hình ảnh hào nhoáng được ê-kíp dựng nên cũng không thể giấu đi phần nội dung khá nhạt nhẽo xuyên suốt từ tập 1 đến hiện tại. Nhịp phim chậm với lối xử lý dài dòng khiến tác phẩm trở thành một “mớ bòng bong” thách đố khả năng cảm nhận của khán giả.

Quân vương bất diệt gây chú ý vì những lùm xùm tranh cãi thay vì chất lượng tác phẩm Ảnh: Soompi

Câu chuyện của hai con người lần đầu đến thế giới song song của người kia dừng lại ở những cảnh trêu ghẹo nhau qua lại. Nam chính chỉ bám theo nữ chính “đòi” đưa cô làm hoàng hậu, trong khi nữ chính đến hết tập 4 mới lờ mờ nhận ra thực sự có thế giới song song tồn tại. Đỉnh điểm là trong tập 5 vừa qua, điểm nhấn duy nhất chỉ là cảnh hôn không mấy lãng mạn của Lee Min Ho và Kim Go Eun, khiến cư dân mạng Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích trên trang mạng xã hội Naver.

“Có phải biên kịch đã 50 tuổi rồi không? Cô ấy dường như vẫn bị mắc kẹt trong thời đại mà nam chính giàu có rơi vào lưới tình với nữ chính nghèo khổ khiến người xem phát cuồng thì phải. Vẫn cứ đi theo mô típ hoàng tử và Lọ lem”; “Bộ phim này giúp tôi nhận ra rằng Song Joong Ki, Gong Yoo và Lee Byung Hun tuyệt hơn như thế nào. Rõ ràng diễn xuất của họ mới là thứ mang lại thành công cho bộ phim chứ không phải là kịch bản của Kim Eun Sook”...

Hai diễn viên chính thiếu sự ăn ý

Xét về diễn xuất, vai diễn hoàng đế Lee Gon của Lee Min Ho trong Quân vương bất diệt không có bất cứ điều gì đột phá so với chính anh 3 năm trước đây. Trên blog Sina, cây bút Mã Khánh Vân đánh giá, dù bước qua tuổi 30, Lee Min Ho vẫn mang phong cách diễn viên thần tượng, từng làm nên thành công cho mình thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp. Nhiều tài khoản trên Douban và diễn đàn phim châu Á Asian Wiki cũng nhận xét Lee Min Ho diễn xuất còn mờ nhạt và thất vọng vì màn trở lại của anh.

Không khó để khán giả nhận ra hình bóng của Kim Tan hiện hữu trong Lee Gon. Anh vẫn mang phong thái vương giả hào nhoáng, sở hữu tài sản “khủng” và gây ấn tượng với vẻ điển trai hay những hành động thể hiện tình cảm mùi mẫn. Tuy nhiên, đặt trong bối cảnh nhân vật là hoàng đế của một đất nước phát triển, công việc áp lực với lịch trình bận rộn mỗi ngày, việc biến mất đột ngột để tìm kiếm người con gái mình tương tư nhưng chưa từng gặp mặt, hay hành động chỉ huy trực thăng quay về khi đang làm nhiệm vụ vì lo lắng cho cô khiến tác phẩm trở nên phi lý.

Lee Min Ho thừa nhan sắc nhưng diễn xuất nhạt nhòa trong Quân vương bất diệt Ảnh: Soompi

Về phần nữ chính Kim Go Eun, sau 3 năm kể từ thành công của Goblin, Kim Go Eun nhận nhiều kỳ vọng khi đảm nhận vai diễn nữ cảnh sát mạnh mẽ trong Quân vương bất diệt. Tuy nhiên, khi đóng cặp với đàn anh trong phim mới, nữ diễn viên nhận nhiều lời bình phẩm về nhan sắc. Không sở hữu vẻ ngoài quá xinh đẹp, Kim Go Eun bị nhiều người nói được nâng đỡ quá đà, hay "nàng thơ màn ảnh" là biệt danh quá tầm.

Lee Min Ho và Kim Go Eun đứng cạnh nhau cũng không quá phù hợp. Vẻ đẹp của Lee Min Ho khá sắc sảo và có phần lấn át khí chất nhẹ nhàng của Kim Go Eun. Cặp đôi chính thường bị cộng đồng mạng Hàn Quốc (Knet) chê bai là chênh lệch, thiếu “phản ứng hóa học”, những cảnh tình cảm diễn còn gượng gạo.

Trên trang Naver, khán giả nhận xét: “Kim Go Eun là một nữ diễn viên không có duyên với cả khán giả nam và nữ. Goblin đã thành công nhờ Gong Yoo và Lee Dong Wook. Kim Go Eun hoàn toàn có kỹ năng đảm nhận vai nữ phụ nhưng không bao giờ đóng vai chính được”; “Kim Go Eun có vẻ xấu hơn kể từ thời Goblin. Tôi không biết có phải vì tóc hay vì bất cứ điều gì nhưng cô ấy đã mất đi sự tươi mới trong Quân vương bất diệt. Tôi không biết làm thế nào mà nam chính lại yêu cô ấy nữa”…