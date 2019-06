Quang Lê khẳng định 'Bi Rain' Minh Dũng hát hay và đẹp hơn diễn viên Hàn Quốc

Tối 13.6, tập 11 Thần tượng Bolero 2019 đã lên sóng truyền hình. Đây là đêm thi đầu tiên của vòng loại trực tiếp, 9 thí sinh đến từ ba đội đã tranh tài với nhau qua những tiết mục được dàn dựng và đầu tư kỹ lưỡng. Cuối đêm thi, các huấn luyện viên và khán giả cũng ngậm ngùi chia tay với hai thí sinh.

Các thí sinh lần lượt trình diễn tiết mục của mình và mang đến cho người xem tại trường quay nhiều cảm xúc. Minh Dũng - Thái Ngân đến từ team Ngọc Sơn - Giang Hồng Ngọc mang đến ca khúc Tình bơ vơ. Đây là cặp đôi đẹp trong âm nhạc khi được Ngọc Sơn xin phép giữ lại và ghép đôi với nhau. Cả hai đã thật sự hòa quyện và vô cùng tình tứ trên sân khấu. Đặc biệt sự kết hợp ngọt ngào của hai giọng hát đậm màu Bolero đã chinh phục hoàn toàn người nghe. Đây cũng là cặp đôi cuối cùng trình diễn. Kết thúc tiết mục này, các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe nhận xét từ huấn luyện viên.

Quang Lê một lần nữa dành lời khen có cánh cho "Bi Rain Việt Nam" Minh Dũng. Anh chia sẻ: "Minh Dũng - Thái Ngân là một cặp đôi không riêng gì dàn huấn luyện viên ở đây yêu thích mà khán giả truyền hình sẽ khó quên cặp đôi này. Hai bạn còn đẹp hơn diễn viên Hàn Quốc nữa. Đông Thuyên tiếp tục là liều thuốc độc của Tố My khiến cô ấy say đắm khi nghe bạn hát. Tất cả các thí sinh đều hát rất tốt và các em đều may mắn khi có nhiều kỷ niệm với các huấn luyện viên của mình. Vào được đến vòng này là các em đã giỏi lắm rồi, chắc chắn các em sẽ có được sự yêu thương của hàng ngàn khán giả. Anh cầu mong khán giả sẽ bình chọn những thí sinh xứng đáng nhất".