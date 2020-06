Quảng Nam đề nghị xử lý phim Mỹ có chú thích Hội An là của Trung Quốc

Theo Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam, thời gian qua, dư luận xôn xao khi một bộ phim của Mỹ có tên Madam Secretary thực hiện cảnh quay tại phố cổ Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) nhưng lại chú thích là địa danh của Trung Quốc. Rất nhiều ý kiến khán giả đã bày tỏ sự bức xúc, cho rằng đây là sự xúc phạm đến lòng tự hào, tự tôn về những giá trị nổi bật của lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người Hội An - một di sản văn hóa thế giới và địa chỉ du lịch của Việt Nam được yêu thích trên toàn cầu.