Quang Trung xin phép Bích Phương làm parody cho MV ‘Bùa yêu’

Không đứng ngoài dòng chảy và xu hướng làm parody đang được rất nhiều khán giả trẻ ưa chuộng, nam diễn viên Quang Trung chuẩn bị tung video parody đầu tay Bùa yêu, ca khúc làm mưa làm gió thời gian gần đây của nữ ca sĩ Bích Phương. Hiện MV sau hơn hai tuần ra mắt đã thu hút được gần 50 triệu lượt xem trên YouTube.

Trong teaser ra mắt tối 29.5, Quang Trung đã cho thấy được mức độ đầu tư của mình khi tái hiện gần như 99% hình ảnh trong teaser gốc của nữ ca sĩ đất Bắc. Từ bộ áo trắng đậm chất liêu trai, ma mị cho đến không gian huyền bí, mờ ảo của bối cảnh đều gợi cho khán giả một sự tò mò nhất định. Đặc biệt, màn vấp ngã bất ngờ của Quang Trung ở cuối teaser chính là một minh chứng cho sự hài hước "đặc sản" của parody.

Từ việc xin phép nữ ca sĩ Bích Phương để được quyền làm parody cho đến quá trình quay clip, hậu kỳ đều diễn ra khá suôn sẻ

Nói về lựa chọn Bùa yêu, Quang Trung trải lòng: “Phải thú thật, Bùa yêu của ca sĩ Bích Phương là MV đầu tiên khiến cho tôi có nhiều cảm hứng và động lực sáng tạo đến vậy. Khi tôi chính thức quyết định thực hiện parody cho ca khúc này thì cũng là lúc tôi đã bị ám ảnh bởi nó hoàn toàn, ca từ và giai điệu lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu tôi, đi đâu, làm gì tôi cũng lẩm nhẩm hát đi, hát lại…”.

Khi được hỏi liệu có sợ bị so sánh với nhiều đồng nghiệp, đàn anh đã đi trước trong lĩnh vực làm parody hướng đến đối tượng khán giả trẻ như Huỳnh Lập, BB Trần..., Quang Trung cho biết anh quan niệm mỗi người đều có tư duy và thẩm mỹ về nghệ thuật của riêng mình. "Nghệ thuật thì không rạch ròi đúng sai như toán học. Đứng trước một sản phẩm thì sẽ có người thích có người không thích, có người yêu sản phẩm này có người mến sản phẩm kia, thế nên mọi sự so sánh đều rất khập khiễng. Và cũng vì lý do đó mà Quang Trung không sợ khi bị đặt lên bàn cân với các nghệ sĩ khác. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Quang Trung thực hiện một sản phẩm chính thức mang tính cá nhân, và bản thân vẫn còn phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa nên sẽ không thể so sánh được với các anh, các chị, các đơn vị đã chuyên nghiệp và thực hiện quá nhiều những sản phẩm đi trước. Quang Trung chỉ hi vọng parody Bùa yêu có đủ sự sáng tạo và chất riêng để khán giả yêu thương, nhớ tới và thưởng thức nó một cách trọn vẹn là quá đủ rồi", nam diễn viên Lô tô bày tỏ.

Parody Bùa yêu sẽ chính thức ra mắt vào tối 2.6 trên kênh YouTube Quang Trung Official.