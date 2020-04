Quay lại phân loại R, rating ‘Thế giới hôn nhân’ tiếp tục vươn cao

Sau tập 7 và 8 theo định dạng PG 15+ (một số hình ảnh không thích hợp cho trẻ dưới 15 tuổi), Thế giới hôn nhân chính thức chuyển lại xếp hạng R (hạn chế người xem dưới 18 tuổi, riêng Hàn Quốc là 19 tuổi) trong tập 9 và tiếp tục lôi kéo đông đảo khán giả thưởng thức.

Tại tập phim phát sóng tối 24.4, Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) tiếp tục chứng minh bản lĩnh và sự thông minh khi lần lượt đáp trả lại toàn bộ mưu tính của Lee Tae Oh (Park Hae Joon). Cô khéo léo gia nhập Hội phụ nữ quyền lực thành phố Gosan từng bước mở rộng quan hệ, thẳng thắn cảnh báo Yeo Da Kyung (Han So Hee) về ông chồng cũ thủ đoạn và thỏa thuận ngầm với cấp trên để giữ chức phó viện trưởng.

Lee Tae Oh cố tình theo đuôi, tiếp cận "dằn mặt" Ji Sun Woo và Kim Yoon Ki vì còn nhớ thương vợ cũ ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tuy nhiên, Ji Sun Woo lại không ngờ rằng chức vụ cuối cùng lại đến tay Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng), nam đồng nghiệp thân thiết của mình. Cú “bẻ lái” đột ngột đó trong tập 9 không chỉ khiến nữ chính ngỡ ngàng mà cả người xem trước màn ảnh nhỏ cũng hết hồn đến bật ngửa. Sau đó, khán giả càng hoang mang hơn khi chứng kiến nam bác sĩ tưởng chừng như thâm tình và tốt đẹp này lại có nhiều hành động bí ẩn khó đoán. Nhiều fan của Thế giới hôn nhân nghi ngờ Kim Yoon Ki thực chất “không phải dạng vừa” và có mục đích xấu với bà mẹ một con. Bởi anh còn dễ dàng thu phục được con trai của Ji Sun Woo là Lee Joon Young (Jeon Jin Seo). Cậu nhóc bướng bỉnh này bỗng ngoan ngoãn và chỉ chịu nghe lời khuyên giải của vị bác sĩ tâm lý họ Kim, phớt lờ mọi chia sẻ của mẹ ruột. Cũng trong tập 9 Thế giới hôn nhân, Lee Joon Young gây rắc rối cho bố mẹ khi cúp học biến mất đi chơi mà không biết đã bị tên điên loạn Park In Kyu (Lee Hak Joo) đưa vào “tầm ngắm”. Ngoài ra, cậu nhóc này còn giở thói ăn cắp, có không ít hành động xấu xí đầy khó hiểu và thái độ bất cần đời đáng ghét.

Ji Sun Woo cảnh báo Yeo Da Kyung về quý ông lăng nhăng Lee Tae Oh ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Một tình tiết gây chú ý khác trong tập mới nhất The World of the Married là việc cựu “tiểu tam” Yeo Da Kyung đã phát hiện được Lee Tae Oh luôn gây khó dễ và theo dõi sát sao vợ cũ. Với tính cách “không muốn chịu thua ai” của mình, người đẹp chắc chắn sẽ có những động thái chấn chỉnh lại ông chồng còn vương vấn tình cũ này.

Trong khi Yeo Da Kyung cay đắng và bàng hoàng vì Lee Tae Oh quan tâm Ji Sun Woo quá mức, thì người xem lại rất hả hê. Nhiều khán giả cho rằng cựu “con giáp thứ 13” này xứng đáng chịu tâm trạng phẫn uất như thế để hiểu được nỗi đau của Ji Sun Woo trước đây lúc bị cô giật chồng.

"Soái ca" Kim Yoon Ki có những biểu hiện lạ trong tập 9 bộ phim ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tập 9 Thế giới hôn nhân chủ yếu tập trung cuộc đấu trí giữa các nhân vật chính. Dù không có cảnh ân ái hay bạo lực chuẩn mác R như 6 tập đầu tiên, nhưng tập 9 vẫn được khen ngợi là đủ căng não và chỉ nên dành cho những người đủ tuổi trưởng thành. Được biết, 6 tập đầu và tập 9 đến tập 16 đều được xếp hạng R.

Mặc cho hạn chế độ tuổi khán giả, đứa con tinh thần của đạo diễn Mo Wan Il vẫn đạt kỷ lục rating (lượng người xem trung bình) khủng. Nielsen Korea cho hay tính theo khu vực toàn quốc, tập 9 đã cán mốc 20,5%, mức rating cao nhất của Thế giới hôn nhân từ khi phát sóng đến nay. Con số này tăng nhẹ so với tập 8 (20,15%).