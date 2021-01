Quê càng nghèo, niềm thương nỗi nhớ lại càng giàu…

Kết quả:

- Giải bài viết được bạn đọc yêu thích (tổng lượt like và view trên Thanh Niên Online): Người miền Trung là thế - Nguyễn Xuân Phương (TP.HCM). Content - 1 giải nhất: Bóng râm giữa “sa mạc” - Văn Hiến ( Ninh Thuận - 1 giải nhì: Một đời lá nén muối rang - Ny An (Quảng Nam). (BTC đã rút 1 giải nhì do vi phạm quy cách tác phẩm dự thi)- 3 giải ba: Nơi miền đất khát - Khánh Liên (Ninh Thuận); Ai về Phan Thiết - Hoàng Mai (London, Anh); Mẹ gánh con đi - Trần Thị Tú Ngọc (Hà Tĩnh)- 10 giải khuyến khích: Những bến đò ngang qua sông Hương - Phi Tân (Thừa Thiên-Huế); Tiếng chim quê ngoại - An Sinh (Gia Lai); Chợ quê mùa lụt - Trần Như Hoàng (Thừa Thiên-Huế); Tiếng trống làng mùa lũ - Thanh Ling (Quảng Trị); Ngôn ngữ đất - Trần Quốc Toàn (Bình Định); Ngọn đèn dầu quê… - Lê Đức Đồng (Sóc Trăng); Những chuyến nguồn của mẹ - Phan Đình Dũng (TP.HCM); Ngóng biển - Lê Ngọc (Hà Nội); Thương mùa mưa thơ dại - Nguyễn Hữu Tấn (Nhật Bản); Mấy mùa củi ướt ai về mà hong - Nguyên Hậu (Phú Yên)- Giải bài viết được bạn đọc yêu thích (tổng lượt like và view trên Thanh Niên Online): Người miền Trung là thế - Nguyễn Xuân Phương (TP.HCM).