'Quốc tế hóa' nghệ danh hay sính ngoại?

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, tác giả của nhiều ca khúc đang được giới trẻ yêu thích, kể: “Chiều qua, mẹ tôi xem chương trình Nhạc hội song ca, khi nghe đọc tên một ca sĩ mẹ cứ thắc mắc hỏi đi hỏi lại nhiều lần, ca sĩ này người nước ngoài hả con?”.

Để “gần hơn với thế giới”?

Ông Phạm Đình Thắng (nguyên Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT-DL) cho rằng: “Thực tế chưa có quy định nào cấm việc nghệ sĩ lấy nghệ danh ngoại. Nhưng nếu các bạn nghệ sĩ trẻ lạm dụng nghệ danh ngoại sẽ trở nên phản cảm. Các bạn hãy cân nhắc khi chọn và nên lấy cái tên nào mà phù hợp với văn hóa, ngôn ngữ của nước mình”.

3 năm trở lại đây, không chỉ ca sĩ, nhạc sĩ lấy nghệ danh “giống ngoại” mà còn có DJ, hot girl, hot boy, nhóm nhạc… Những cái tên na ná Tây, Hàn, Thái và không hề có yếu tố Việt nào xuất hiện ngày càng nhiều trong showbiz Việt: Mr.T, Yanbi, Kelly, Lil'Knight, Karik, Nimbia, JustaTee, Jaykii, Erik, MiA, Kewt Hew, Paranoid, Mie, GIN, Emily, Issac, Jun, Will, Kimmese, Suboi, Mr.A, Young Uno, Andree, Kyo, Lil’Shady, Only C, nhóm Uni5... “Tên dạng này giờ nhiều quá, bản thân tôi làm nghề lâu rồi nhưng không thể nhớ hết tên của họ”, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận nói.