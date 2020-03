Quyền Linh, Hồng Vân 'choáng' với chàng trai đem trầu cau đòi dạm ngõ bạn gái

Tập 586 chương trình Bạn muốn hẹn hò với sự tham gia của Phan Văn Lâm (28 tuổi), quê Hà Tĩnh và đang làm quản lý cho chi nhánh công ty xăng dầu ở Bình Phước. Ghép đôi với Văn Lâm là Đặng Thị Bông (28 tuổi), hiện đang làm giáo viên mầm non và sống ở TP.HCM.

Trước khi đến chương trình tìm bạn gái, Văn Lâm đã chia tay 2 mối tình vì lý do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Anh cho biết đến hiện tại mình đã vững về kinh tế, có nhà riêng và công việc ổn định, có thể lo được công việc cho vợ nếu về sống với anh. Văn Lâm còn khiến cả trường quay bật cười với chia sẻ chỉ thích sinh con gái với lý do: "Làm con trai đi kiếm vợ cực quá. Em đi từ Bình Phước lên đây để kiếm vợ nên giờ chỉ muốn làm ông ngoại cho sướng". Về Đặng Thị Bông, cô giáo mầm non chưa trải qua mối tình chính thức nào nhưng đã sẵn sàng để lấy chồng với đầy đủ nữ công gia chánh. Đàng gái chia sẻ cô đặc biệt ấn tượng với cách nói chuyện chân thật và hài hước của Văn Lâm.

Văn Lâm khiến Hồng Vân ấn tượng với cách nói chuyện chân thật, hài hước Ảnh: Chụp màn hình

Cô giáo mầm non gây xúc động khi chia sẻ về hoàn cảnh mồ côi, phải tự lập từ nhỏ Ảnh: Chụp màn hình Khi hỏi ý kiến của gia đình, đại diện của cô giáo mầm non chia sẻ Thị Bông thiệt thòi vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô giáo phải tự lập và rất hiền lành. Chính vì thế, đại diện nhà gái rất mong Thị Bông tìm được người chồng yêu thương và chăm sóc cô gái này. Trong khi đó, đại diện của đàng trai cũng cho biết Văn Lâm là người con rất hiếu thảo, không dám đưa mẹ đến chương trình vì sợ nếu bị từ chối sẽ làm mẹ buồn. Đại diện nhà trai cũng hứa hẹn nếu cả hai có thể đến được với nhau, tổ chức đám cưới sẽ được công ty của Lâm tài trợ.

Sau khi hàng rào được mở ra, Văn Lâm và Thị Bông thoải mái trò chuyện, tìm hiểu về nhau. Chàng trai bày tỏ mình rất thương mẹ nên muốn dành những gì tốt nhất cho mẹ. Anh cũng hứa hẹn sẽ cân bằng mối quan hệ giữa mẹ và vợ để cả hai không phải buồn. Thị Bông tâm sự cô mất mẹ từ sớm nên thèm cảm giác của gia đình, cô chia sẻ nếu được về chung nhà sẽ yêu thương và chăm sóc mẹ Văn Lâm như mẹ ruột của mình.

Sau khi bấm nút hẹn hò, Văn Lâm bất ngờ mang khay trầu ra xin dạm ngõ bạn gái ngay trên sóng truyền hình Ảnh: Chụp màn hình

Sau quá trình nói chuyện và tìm hiểu nhau, cả hai quyết định bấm nút, trao cho nhau cơ hội tìm hiểu trước mặt người thân của hai họ trai gái. Chưa dừng lại ở đó, Văn Lâm bất ngờ mang hẳn khay trầu cau, có cả rượu, trà và bánh để tặng cho bạn gái. NSND Hồng Vân vô cùng phấn khích phải thốt lên: "Trời ơi, Bông ơi là Bông, hôm nay em hạnh phúc nhất rồi. Người ta chu toàn đến mức mình không tưởng tượng được luôn".

Văn Lâm chia sẻ, vì đường xá xa xôi nên anh chuẩn bị trước, nếu cô gái bấm nút anh sẽ mang ra. "Hôm nay nhân chương trình kết duyên cho hai đứa mình, con có khay trầu cau đem đến dạm ngõ. Con xin phép mời đại diện hai gia đình chứng kiến cho giây phút này. Hôm nay nếu có mẹ thì hạnh phúc nhưng con đành phải tự làm hết", anh nói. Sự chuẩn bị chu đáo của chàng trai khiến Thị Bông xúc động rơi nước mắt. Hai MC Quyền Linh và Hồng Vân cũng bày tỏ niềm vui và chúc cho cả hai sớm về chung một nhà.