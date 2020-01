Quyền Linh phấn khích và tự hào trước nữ dược sĩ xinh đẹp cùng quê

Tập 571 chương trình Bạn muốn hẹn hò với sự tham gia của Lê Anh Tiến (32 tuổi) đang làm nhân viên ngân hàng và Võ Trần Thùy An (27 tuổi) đang làm dược sĩ tại TP.HCM. Thùy An cho biết mình quê ở Gò Công (Tiền Giang), cùng quê với MC Quyền Linh khiến anh thích thú. Nam MC chạy sang xem mặt và dành lời khen ngợi trước nhan sắc của Thùy An. Chia sẻ về bản thân, cô thú nhận mình không được khéo tay, không giỏi về văn thể mỹ. Nhưng Thùy An lại thích quan tâm đến người khác từ sức khỏe đến tinh thần. Trong khi đó, Anh Tiến cho biết mình thích nấu ăn, chơi thể thao. Còn về nhược điểm, anh tâm sự tính cách hơi nóng, hay cáu.

Anh Tiến đã trải qua 3 mối tình, trong đó có một mối tình sâu đậm kéo dài 7 năm. Anh chia sẻ, mình quen bạn gái ở Hà Nội, nhưng sau một thời gian làm việc ở đó cảm thấy không phù hợp và chuyển vào TP.HCM sinh sống với gia đình. Tuy nhiên, bạn gái không đồng ý vào TP.HCM nên cả hai chia tay. Về phía Thùy An, cô cũng từng trải qua một mối tình nhưng không mấy sâu đậm.

Thùy An cười tít mắt khi được MC Quyền Linh khen ngợi Ảnh: Chụp màn hình

Tham gia chương trình hẹn hò, Anh Tiến mong muốn tìm một người phụ nữ biết quan tâm gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Anh cho biết trước đây từng làm công an, sau này mới chuyển sang ngân hàng và tự hào khi mình nấu ăn rất ngon. Điều đó khiến Thùy An tỏ ra hào hứng và thích thú. Nữ dược sĩ cũng thành thật chia sẻ tính của mình “hơi dữ”: “Bản tính của em là hiền, nhưng nếu người nào dữ với em thì em dữ lại thôi. Em chỉ sợ những người hiền và tốt với mình thôi, còn những người dữ thì em không sợ”. Hồng Vân khen ngợi cô có khí phách của vợ công an và nhận xét cả hai rất xứng đôi vừa lứa. Nghe vậy, MC Quyền Linh cũng hào hứng: “Gái quê tui, người ta nói gái Gò Công vừa gồng vừa co, tức là lúc nào gồng thì gồng mà cần co thì co đó”.

Anh Tiến sở hữu ngoại hình điển trai và chiều cao lý tưởng 1,76m Ảnh: Chụp màn hình

Khi MC Quyền Linh và Hồng Vân hỏi ý kiến người thân tham gia chương trình. Mẹ của Anh Tiến chia sẻ bà thấy mến Thùy An từ cái nhìn đầu tiên và bày tỏ mong muốn cả hai có thể đến được với nhau. Bà tiết lộ mình cũng có một nàng dâu rất xinh đẹp và tài giỏi sống ở Tiền Giang. MC Quyền Linh liền bày tỏ vui mừng: “Vậy là nhà mình hợp với phong thủy Tiền Giang”.

Sau khi hàng rào được mở ra, Thùy An chủ động bày tỏ: “Em rất thích chăm sóc người khác. Em biết nấu ăn nhưng chỉ là nấu không ngon, nhưng nếu anh muốn thì em sẵn sàng nấu đồ ăn cho anh. Khi em yêu ai, em làm gì cho người ta là bản thân em thấy hạnh phúc chứ không nghĩ là mình đang hy sinh cho người ta. Em cũng mong người yêu của em cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm hay những gì em làm cho họ”.

Cặp trai xinh gái đẹp bấm nút hẹn hò được nhiều khán giả khen ngợi và chúc phúc Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Anh Tiến bày tỏ quan điểm về hạnh phúc gia đình , anh chia sẻ tình cảm cần xuất phát từ sự quan tâm, chia sẻ và tôn trọng tất cả mọi người xung quanh. Nam nhân viên ngân hàng cũng cho biết nếu kết hôn, cả hai sẽ thuê nhà ở riêng chứ không ở chung với mẹ và bạn gái sẽ không phải làm dâu. Để thể hiện tình cảm của mình, Anh Tiến gửi tặng bạn gái bài hát và hứa hẹn nếu có dịp sẽ dắt Thùy An về thăm quê ở Hà Nam.

Sau khoảng thời gian trò chuyện và tìm hiểu về nhau, cả Anh Tiến và Thùy An quyết định bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khán giả. NSND Hồng Vân chia sẻ: “Trời ơi lúc này thấy thương bác gái quá, bác cứ nhìn sang con trai rồi nhìn sang bạn gái mà ông mai Quyền Linh này còn đếm 2 rồi 2 rưỡi”. Thùy An cũng bày tỏ: “Con hy vọng nếu có duyên sẽ trở thành một thành viên trong gia đình nhà mình”, khiến mẹ Anh Tiến xúc động.