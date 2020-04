Quyền Linh tiếc nuối khi chàng trai có phong cách giống mình bị từ chối

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 597 tuần này với sự tham gia của Nguyễn Linh Sang (35 tuổi) đang làm kỹ sư điện tại TP.HCM. Ghép đôi với Linh Sang là Đàm Thị Yến Nhi (27 tuổi), đang công tác trong ngành công an tại Biên Hòa (Đồng Nai). Chia sẻ về bản thân, nữ công an kể cô là người rất thích trẻ con, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ, tính cách dễ quên và dễ tha thứ. Trong khi đó Linh Sang là người hòa đồng, biết chia sẻ với mọi người. Chàng trai không ngại tiết lộ mình có tật xấu là ngủ hay xoay người và ngáy hơi to.

Nói về tình trường, đàng trai kể anh từng trải qua 3 mối tình và dài nhất là cuộc tình 6 năm. Linh Sang chia sẻ anh đã mở cho mình một doanh nghiệp nhỏ ở Biên Hòa và tự kinh doanh để chuẩn bị cho việc lấy vợ. Chàng kỹ sư cho biết anh thích hình mẫu lý tưởng giống ca sĩ Đông Nhi. Về phía đàng gái, cô chỉ quen và tìm hiểu nhưng chưa từng trải qua mối tình nào.

Linh Sang được nhận xét có ngoại hình và phong cách giống với MC Quyền Linh Ảnh: Chụp màn hình

Đến với chương trình hẹn hò, Yến Nhi chia sẻ cô muốn tìm hình mẫu lý tưởng giống Quyền Linh. Nam MC mỉm cười tự hào về điều này, anh cho biết thêm chàng trai đang ngồi bên cũng có nhiều điểm giống mình như ngoại hình, mái tóc, trang phục... Khi đứng dậy để nhìn lại Linh Sang một lần nữa, Quyền Linh tỏ ra bất ngờ: "Ủa giày cũng giống luôn kìa. Sao nhìn giống tui quá, rồi có ai nói em giống anh không?".

Cô gái Yến Nhi gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp thu hút người đối diện Ảnh: Chụp màn hình

Bước sang hàng rào để xem mặt đàng gái, Quyền Linh "đỏ mặt" và bị Hồng Vân trêu chọc: "Trời ơi ông Linh ổng đỏ mặt kìa". Nam MC bật cười sảng khoái và chia sẻ: "Anh cảm ơn em vì thích hình mẫu như anh, nhưng mà anh bụi đời, không được đẹp trai. Anh ít chăm sóc cho riêng mình lắm mà hay chăm sóc cho người khác hơn". Yến Nhi cho biết đó mới là điều cô thích ở nam MC, không trau chuốt ngoại hình và biết quan tâm. Cô chia sẻ thêm mình không thích người đàn ông sống hời hợt, không có mục tiêu, kế hoạch cho tương lai.

MC Quyền Linh biểu cảm hài hước khi nữ công an bày tỏ thích hình mẫu giống mình Ảnh: Chụp màn hình

Nghe đến đây, Hồng Vân đặt câu hỏi cho Linh Sang liệu có đảm bảo cho tương lai nếu lấy vợ. Anh chia sẻ mình mới mở doanh nghiệp và vẫn còn nhiều khó khăn nhưng anh có thể đảm bảo mình có kế hoạch và mục tiêu đúng. Đàng trai tiết lộ, dù đã mở doanh nghiệp như anh vẫn đang ở nhà thuê. Quyền Linh bày tỏ ủng hộ và chia sẻ thêm: "Ở trọ mà mở được doanh nghiệp là hay lắm đó. Ngàu xưa Linh ở trọ, 15 năm ở trọ ăn còn không có nói chi mở doanh nghiệp. Bây giờ mà có được doanh nghiệp là hay lắm rồi đó".

Dù được Quyền Linh và Hồng Vân hết lòng mai mối nhưng cặp đôi vẫn không bấm nút hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Khi hỏi ý kiến người thân, mẹ cô gái chia sẻ vì tính chất công việc của Yến Nhi phải làm ở Biên Hòa và nếu Linh Sang chịu về Biên Hòa thì nhà gái mới cho cưới. "Sở dĩ anh cũng nhiều tuổi rồi nên anh phải nói chắc chắn. Anh về Biên Hòa thì anh ở đâu, cơ sở anh ở chỗ nào, anh mở tiệm buôn bán gì?...", mẹ cô gái liên tục đặt câu hỏi chất vấn chàng trai.

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, Yến Nhi cũng nhận xét Linh Sang có phong cách giống với MC Quyền Linh. Tuy nhiên, khi chia sẻ về quan điểm tình yêu và định hướng tương lai, cô gái cho biết mình chưa có suy nghĩ kết hôn ở thời điểm hiện tại. Đồng thời, Yến Nhi tâm sự cô cảm giác chưa rung động nên quyết định không bấm nút. Quyền Linh bày tỏ sự tiếc nuối khi cả hai không thể đến với nhau, tuy nhiên anh ủng hộ quyết định của nữ công an và gửi lời an ủi đến Linh Sang.