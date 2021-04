Quỳnh Cool: ‘Đến khi tôi học đại học, mẹ tôi không cấm yêu nữa’

Ngay trong gia đình cô cũng như vậy. “Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ hay bắt phải làm thế này, thế kia, chẳng hạn như sau tan học phải về nhà trước 5 giờ chiều, không được đi chơi. Còn sau này, khi mình lớn lên thì bố mẹ tâm lý hơn”, Quỳnh Cool kể.

Chính bởi vậy, cô tìm thấy những đồng cảm với vai diễn Hoàng My, một cô gái thông minh, nhưng bướng bỉnh và luôn cho rằng mình đủ khôn khéo nên chẳng sợ gì, trong bộ phim Hãy nói lời yêu (đạo diễn Bùi Quốc Việt), đang phát sóng trên kênh VTV3.

Ngồi khóc nức nở trong nhà vệ sinh vì thương cho nhân vật của mình

Với Quỳnh Cool, Hoàng My là vai diễn "nặng" nhất từ trước đến nay, bởi thể hiện nhân vật không đơn thuần chỉ là cần ở những hành động bên ngoài, mà cả những diễn biến nội tâm phức tạp.

Quỳnh Cool nói, Hoàng My là vai diễn nặng tâm lý nhất từ trước đến nay của cô Ảnh VFC

“Khi bố mẹ càng ép buộc thì những đứa con lại càng dễ bùng nổ, mà khi “nổ” rồi thì sẽ khó có thể biết trước việc gì sẽ đến. Như nhân vật của tôi, cô ấy không biết ngoài kia có bao nhiêu là cám dỗ, cạm bẫy, trong khi cô ấy chưa từng qua những va vấp, không có những kinh nghiệm để tránh được những điều đó”, Quỳnh Cool cho hay.

Theo chia sẻ của Quỳnh Cool, nhân vật Hoàng My sau này phải đối mặt với không biết bao nhiêu chuyện từ ngoài xã hội cho tới chuyện trong gia đình với nhiều những nỗi đau. “Có nhiều tình tiết khiến nhân vật đau khổ đến mức cô không khóc được nữa. Còn tôi, có hôm ngồi khóc nức nở trong nhà vệ sinh vì thương cho nhân vật của mình”, Quỳnh Cool cho hay.

Nữ diễn viên kể, có những ngày, cô phải quay cảnh bị đánh hay cảnh khóc từ sáng đến chiều. “Như hôm tôi phải quay cảnh bị đánh từ 10 giờ sáng đến tận 3 - 4 giờ chiều. Với những cảnh này, tôi đều yêu cầu được đánh thật để mình có cảm xúc, đồng cảm với nhân vật và như thế người xem mới thấy thật”, Quỳnh Cool kể. Cũng bởi vậy, sau những cảnh bị đánh đi đánh lại, nữ diễn viên bị đau người, hai tay đỏ lừ, thậm chí bị cháy máu tay.

“Đóng tiểu tam đúng là rất khó!”

Trong những bộ phim trước đây, Quỳnh Kool thường đóng những nhân vật đáng ghét, nên cô cũng dễ bị khán giả ghét theo. Quỳnh nói, lúc đầu cô thấy buồn vì điều đó, còn bây giờ thì không.

“Đặt vị trí khán giả khi xem những nhân vật đó, mình cũng thấy ghét cay ghét đắng nữa là. Thực ra, ngay từ khi vào nghề, tôi đã muốn đóng vai bị ghét. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình trước rồi sau đó chinh phục khán giả. Chinh phục được họ mới là điều khó”, Quỳnh Cool bày tỏ, và cho biết, nhiều khán giả đã hiểu ra vai diễn chỉ là vai diễn, và quay lại chia sẻ với cô.

Nữ diễn viên cho hay, cô đóng cảnh khóc và bị đánh từ tập này sang tập khác Ảnh VFC

Trong số các vai, Quỳnh Cool từng đóng “tiểu tam”. Hỏi cô làm thế nào để hóa thân vào dạng nhân vật này, Quỳnh nói: “Với vai nào tôi cũng tìm các thông tin, xem phim nước ngoài để học tập. Ngay cả với những cảnh khóc, mình cũng phải học để làm sao khóc cho đẹp. Tôi thường đứng trước gương tập sao cho có hình ảnh đẹp nhất".

“Với vai “tiểu tam” đúng là khó thật vì có biết “tiểu tam” là như thế nào”, cô thừa nhận và nói thêm: “Tôi nghĩ là người diễn viên cần dựa vào sự quan sát của bản thân để đưa vào nhân vật. Đặc biệt quan trọng là nhờ đạo diễn hướng dẫn nên diễn viên vào nhân vật đúng hơn”.

Trích đoạn giới thiệu phim Hãy nói lời yêu có cảnh Hoàng My bị đánh ghen. Người Hoàng My đem lòng yêu là người đàn ông đã có vợ mà cô không hay biết. Hỏi nữ diễn viên ở ngoài đời, cô có phải là người ngây thơ trong tình yêu như thế, Quỳnh Cool bày tỏ: “Thực ra, không nói trước được, dù mình đã trưởng thành. Cái gì đến sẽ đến thôi! May mắn là tôi có bố mẹ, gia đình bên cạnh, có bạn bè tốt, chưa từng bị lừa trong tình yêu. Mà lừa thì cũng được thôi. Đó sẽ là bài học cho mình. Mình học xong bài học này sẽ không phải học lại bài học đấy nữa”.

Quỳnh Cool kể, khi cô học từ cấp 1 - cấp 3, mẹ cô cấm yêu. “Khi tôi lên đại học, mẹ tôi không cấm yêu nữa. Mẹ cho tôi quyền tự quyết định. Mẹ rất tin tưởng vì tôi ngoan. Điều này tôi rất tự tin vì nếu tôi hư hỏng thì sẽ không được như ngày hôm nay. Tôi nghĩ mình cứ nỗ lực, cố gắng thì sẽ nhận được những thành quả tốt đẹp, như chăm cây táo có ngày nở hoa”, nữ diễn viên bày tỏ.