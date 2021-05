Ra mắt phiên bản song ngữ của bài hát Chỉ có một trên đời

Đây là món quà mà nhóm thực hiện dự án muốn gửi tới những người mẹ, người bà thông qua ca từ và âm nhạc vốn đã thân quen của nhạc sĩ Trương Quang Lục

Nhóm thực hiện dự án Nhạc thiếu nhi song ngữ gồm: Nguyệt Ca (hát), người chuyển ngữ Vũ Thế Chung, người hiệu đính và đồng chuyển ngữ Đinh Thu Hồng. Phần lời tiếng Anh của bài Chỉ có một trên đời do cô giáo Đinh Thu Hồng chuyển dịch với sự góp sức của sinh viên Nguyễn Trúc Lam. Bản thu âm song ngữ Mom, you're the only to me còn có sự tham gia của guitarist Viên Hải Anh, mang đến cho ca khúc sự mộc mạc, tình cảm, đằm thắm. Vietmusic Studio hỗ trợ thu âm.