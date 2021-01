Ra mắt phim tiểu sử hài về cuộc đời 'The Rock' Dwayne Johnson

Theo teaser ngắn của dự án Young Rock vừa được tung ra, loạt phim kể về quãng thời gian Dwayne Johnson còn đấu vật chuyên nghiệp và sau đó chuyển hướng hoàn toàn sang con đường diễn xuất. Có hai mốc thời gian đáng chú ý trong teaser về cuộc đời của ngôi sao sinh năm 1972 đó là lúc ông 10 tuổi và 15 tuổi.

Siêu sao phim hành động Mỹ không đóng trong dự án. Hai nam diễn viên Adrian Groulx và Bradley Constant sẽ hóa thân thành chính nam nghệ sĩ ở những độ tuổi trên còn Johnson đảm nhận phần dẫn chuyện.

Dwayne "The Rock" Johnson là siêu sao hành động kiếm tiền giỏi bậc nhất ở Hollywood. Ông xuất thân từ môn thể thao đô vật Mỹ (WWF), gắn bó với môn này trong suốt 8 năm liền nhưng sau đó chuyển hướng sang con đường diễn xuất và tiếp tục gặt hái thành công. Tài sản ròng của ngôi sao đến hiện tại trên 320 triệu USD. Ông được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới nhờ nhiều phim hành động, giải trí như The Mummy Returns, Rampage, San Andreas, thương hiệu The Fast and the Furious, series Jumanji... Theo thống kê của Box Office Mojo, tổng doanh thu các phim mà ông đóng đạt con số trên 10,5 tỉ USD toàn cầu, giúp ngôi sao Mỹ này trở thành cái tên vàng bảo chứng doanh thu cho nhiều sản phẩm điện ảnh