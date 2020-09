Ra mắt sách hé lộ góc khuất của ban nhạc huyền thoại The Beatles

Nửa thế kỷ trôi qua, một cuốn sách và phim tài liệu mới sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về các buổi họp của ban nhạc The Beatles lừng danh thế giới trước và trong khi ghi âm album cuối. Những nhà làm phim đã sử dụng các cảnh quay và bản ghi âm nháp chưa được phát hành để hiển thị các sự kiện, theo Reuters.

Cuốn sách The Beatles: Get Back sẽ được phát hành vào tháng 8 năm sau, đồng hành cùng bộ phim của đạo diễn Chúa tể những chiếc nhẫn - Peter Jackson, ghi lại quá trình tạo ra album Let It Be vào tháng 5.1970. Các nhà xuất bản xác nhận thông tin này hôm 16.9.

Nhóm The Beatles trong quá trình thu âm album Let It Be tại Abbey Road Studios ẢNH: REUTERS

The Beatles: Get Back bao gồm các cuộc trò chuyện được ghi chép lại giữa John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr từ hơn 120 giờ thu âm trong suốt ba tuần tại Twickenham Film Studios ở London (Anh) và sau đó là Abbey Road Studios của chính The Beatles vào năm 1969. Chi tiết thú vị nhất là buổi xuất hiện cuối cùng của ban nhạc trên sân thượng văn phòng họ ở trung tâm London (Anh).

Cuốn sách chứa hàng trăm hình ảnh chưa từng được công bố trước đây, bao gồm một số hình ảnh của Linda McCartney, nữ nhiếp ảnh gia đã kết hôn với Paul chỉ sau các buổi họp này. Sách cũng có phần giới thiệu của tiểu thuyết gia kiêm nhà biên kịch Hanif Kureishi.

Album Let It Be gồm các ca khúc như Get Back, The Long and Winding Road, Two of Us, For You Blue… cùng bài hát chủ đề Let It Be, là album cuối cùng của The Beatles được phát hành sau khi nhóm tan rã vào tháng 4.1970. Các buổi họp đã được ghi lại một cách sơ lược trong bộ phim Let It Be (1970) của đạo diễn Michael Lindsay-Hogg, cho thấy các thành viên ban nhạc đã cãi nhau rồi hờn dỗi.

“Và chính tại đây, chúng tôi có vinh dự được chứng kiến những bản nháp ban đầu của họ, những sai lầm, sự mông lung và lạc đề, nỗi buồn chán, niềm phấn khích, lạc quan cùng những đột phá bất ngờ dẫn đến công việc mà chúng tôi ngày nay đã và đang làm một cách ngưỡng mộ”, nhà biên kịch Hanif Kureishi viết.