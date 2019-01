Rami Malek, Glenn Close thắng lớn, phim của Lady Gaga lại bị 'thất sủng'

SAG Awards (Giải thưởng của Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh) đánh dấu màn chiến thắng liên tiếp của hai tên tuổi nổi bật của màn ảnh rộng năm qua là Rami Malek và Glenn Close. Sau khi chiến thắng với giải Nam và Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất ở Quả cầu vàng lần thứ 76 vừa qua, hai diễn viên lại tiếp tục chinh phục giải thưởng tương tự tại SAG Awards 2019. Đáng chú ý, cả hai ngôi sao đều được ghi danh trong đề cử Oscar 2019 ở hạng mục Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chiến thắng tại sân khấu Giải thưởng của Nghiệp đoàn diễn viên giúp Rami Malek và Glenn Close chiếm nhiều ưu thế trên đường đua chạm tay đến tượng vàng Oscar.

ẢNH: GETTY IMAGES Màn hóa thân thành huyền thoại nhạc rock Freddie Mercury trong phim ca nhạc Bohemian Rhapsody lại giúp Rami Malek giành thêm thắng lợi tại SAG Awards 2019. Được xướng tên ở tận hai giải thưởng tiền Oscar, tương lai tại Oscar của tài tử 37 tuổi đang tràn đầy hi vọng

Một tác phẩm được kỳ vọng và nhận được nhiều đề cử nhất là A star is born tiếp tục gây thất vọng khi một lần nữa trắng tay. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Bradley Cooper tiếp tục bị Rami Malek vượt mặt. Trong khi đó, giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất một lại vuột khỏi tay Lady Gaga. A star is born hiện là một trong những tác phẩm có tên nhiều nhất tại các đề cử của Oscar lần thứ 91 nhưng dường như hành trình của bộ phim ca nhạc remake này không suôn sẻ như cách mà tác phẩm vừa chinh phục phòng vé trong nước và quốc tế.

ẢNH: GETTY IMAGES Diễn xuất của Glenn Close trong The Wife giúp minh tinh 71 tuổi liên tục đem về hai giải thưởng danh giá. Nhìn về cuộc đua Nữ diễn viên xuất sắc nhất Oscar năm nay, nghệ sĩ đang là một ứng viên đáng gờm. Có thể Glenn Close sẽ có cơ hội cầm trên tay tượng vàng sau sáu lần lỡ hẹn với Oscar

SAG Awards cũng tiếp tục gọi tên những “người quen” vừa được vinh danh tại Quả cầu vàng. Trong đó, tài tử da màu Mahershala Ali được xướng tên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với màn thể hiện trong Green Book. Trong khi đó, giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất lần nữa được trao cho ngôi sao gốc Á Sandra Oh với vai diễn trong Killing Eva.

Ở một diễn biến khác, Black Panther cũng vừa thắng giải thưởng quan trọng nhất SAG là Dàn diễn viên chính xuất sắc nhất ở mảng phim điện ảnh, sau khi không đem về thành tích ấn tượng nào từ Quả cầu vàng vừa qua. Đây có thể sẽ là bước tiến quan trọng giúp "bom tấn" hành động của Marvel làm nên kỳ tích tại Oscar 2019. Trong quá khứ, từng có nhiều tác phẩm đoạt giải Dàn diễn viên chính xuất sắc nhất của SAG trước khi thắng giải Phim hay nhất của Oscar. Tuy nhiên, con số này không đáng kể so với số lượng phim từng được xướng tên ở hạng mục danh giá này.

ẢNH: GETTY IMAGES "Báo đen" Chadwick Boseman cùng dàn diễn viên của Black Panther phấn khích trên sân khấu nhận giải thưởng quan trọng nhất

Danh sách người chiến thắng tại SAG Awards 2019

Điện ảnh:

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Glenn Close (The Wife).

- Dàn diễn viên chính xuất sắc nhất: Black Panther.

- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Mahershala Ali (Green Book).

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Emily Blunt (A Quiet Place).

- Dàn diễn viên đóng thế xuất sắc nhất: Black Panther.

Truyền hình:

- Phim nhạc kịch có dàn diễn viên xuất sắc nhất: This Is Us.

- Phim hài có dàn diễn viên xuất sắc nhất: The Marvelous Mrs. Maisel.

- Nam diễn viên chính kịch xuất sắc nhất: Jason BHRan (Ozark).

- Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất: Sandra Oh (Killing Eva).

- Nam diễn viên phim hài xuất sắc nhất: Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel).

- Nữ diễn viên phim hài xuất sắc nhất: Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel).

- Nam diễn viên phim bộ truyền hình/phim giới hạn xuất sắc nhất: Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story).

- Nữ diễn viên phim bộ truyền hình/phim giới hạn xuất sắc nhất: Patricia Arquette (Escape at Dannemora).

- Dàn diễn viên đóng thế xuất sắc nhất: Glow.