Rạp đóng cửa, hàng loạt phim hủy chiếu

Hiện rất nhiều bộ phim đã hủy lịch chiếu trong tháng 8, như hai bộ phim Việt Những cô vợ hành động (lịch đã xếp 7.8), Chồng người ta (21.8). Đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến chia sẻ: “Có lẽ không một ai muốn dừng lại khi đích đã đến gần và cũng không ai muốn lùi lại khi mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng bộ phim tâm lý tình cảm gia đình có yếu tố LGBT Chồng người ta do tôi ấp ủ thực hiện gần 3 năm qua vẫn phải chuyển hướng, ra mắt khán giả trễ hơn. Hiện phim chưa có lịch chiếu mới vì còn phải đợi tình hình dịch bệnh diễn tiến ra sao mới quyết định được”.

Bên cạnh đó, một loạt phim bom tấn ngoại cũng bất ngờ dời lịch khi đã sát ngày chiếu. The New Mutants (tựa Việt: Dị nhân thế hệ mới) quy tụ dàn sao trẻ tuổi vào vai nhóm dị nhân X-Men “nhí” nhà Marvel, sau 5 lần bị hủy và dời lịch liên tục trên toàn cầu, khi phát hành tại Việt Nam cũng bị dời ngày chiếu sang tháng 9 (có thể còn dời lịch tiếp). Phim Greenland (Thảm họa thiên thạch), Bigfoot Family (Gia đình chân to), Doraemon, The Elfkins - Baking a Difference (Tí hon hậu đậu), Simon’s Got a Gift (Kẻ cắp nhân dạng)… đã lên kế hoạch dời lịch chiếu tại rạp Việt Nam từ đầu tháng 8 sang cuối tháng 8 hoặc tháng 9. Các bom tấn khác như Spider-Man: Far from Home, The Quiet Place 2, Avatar 2… bị đẩy lùi lịch đến cuối năm và sang tận 2021 mới có thể ra rạp.