Rạp phim Mỹ mở cửa lại từ 20.8

Để kỷ niệm 100 năm thành lập, chuỗi rạp phim Mỹ AMC sẽ cung cấp “vé xem phim sản xuất năm 2020 bằng giá năm 1920” vào ngày khai mạc 20.8 với giá 15 cent (khoảng 4.000 đồng) một vé. Trong ngày đầu đón khách trở lại, AMC sẽ trình chiếu chùm phim ăn khách trước đây, bao gồm: Back to the Future, Ghostbusters, Black Panther, Sonic the Hedgehog , Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back...

AMC đã đóng cửa tất cả các rạp chiếu của mình ở Mỹ vào tháng 3.2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát và việc mở cửa lại rạp phim bị trì hoãn nhiều lần. Đại diện AMC nói thêm rằng họ dự kiến sẽ mở 2/3 trong số hơn 600 rạp chiếu ở Mỹ vào thời điểm bom tấn Tenet của Christopher Nolan ra rạp vào ngày 3.9. Các rạp chiếu phim còn lại của AMC sẽ mở cửa “chỉ sau khi được chính quyền địa phương cho phép”.

John David Washington trong bom tấn Tenet ẢNH: IMDB

AMC cho hay họ đang thực hiện các biện pháp an toàn sức khỏe cho người xem phim và hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 . Điều đó bao gồm yêu cầu tất cả khách xem phim phải đeo khẩu trang, giảm công suất rạp và nâng cấp hệ thống thông gió.

Sau ngày mở bán, vé vẫn sẽ rẻ hơn bình thường. Vé cho các bộ phim như: Inception, Black Panther, Back to the Future, Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back… có giá 5 USD/vé. AMC mang những bộ phim cũ chiếu lại kể từ khi phòng vé Bắc Mỹ không thể chiếu nhiều bộ phim mới bị trì hoãn trong năm nay vì sự bùng phát của đại dịch Covid -19.

Công ty AMC Entertainment Holdings Inc. được thành lập tại thành phố Kansas, bang Missouri vào năm 1920. Để kỷ niệm 100 năm thành lập, ngoài việc giảm giá vé xem phim, AMC còn giảm giá cho cả bỏng ngô, nước uống. Adam Aron, Giám đốc điều hành của AMC, cho biết hôm 13.8: “Chúng tôi rất vui mừng khi một lần nữa mở cửa rạp phim cho những khán giả Mỹ thả hồn trong sự kỳ diệu của những bộ phim”.

Vào tháng 6, chuỗi rạp phim AMC thông báo sẽ mở cửa lại vào ngày 15.7, nhưng bị hoãn đến 30.7 do các hãng phim không đủ phim cung cấp và dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. AMC cuối cùng quyết định mở cửa rạp phim trở lại vì một số phim bom tấn như The New Mutants của Disney khởi chiếu từ ngày 28.8 và Tenet vào ngày 3.9. Tuy nhiên một bom tấn khác là Mulan của Disney sẽ vắng mặt tại các rạp của AMC trong lần mở cửa này.