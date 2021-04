Rapper, diễn viên DMX, 5 lần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, chết ở tuổi 51

DMX bị trụy tim và qua đời ở tuổi 51. Các bài hát của nghệ sĩ được xếp đầu bảng xếp hạng Billboard bao gồm Party Up (Up in Here), X Gon' Give It To Ya. Sự nghiệp của anh không yên ả khi luôn vướng phải những rắc rối về pháp lý và từng có thời gian ngồi tù.

Hãng âm nhạc Def Jam Recordings cho biết họ rất buồn khi “mất đi người anh em Earl 'DMX' Simmons”. “DMX là một nghệ sĩ xuất sắc và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới ”, thông báo ghi.

Người hâm mộ thắp nến tưởng nhớ DMX bên ngoài bệnh viện White Plains ẢNH: REUTERS

DMX bất tỉnh tại nhà vào ngày 2.4. Đến ngày 9.4, bệnh viện White Plains ở New York xác nhận rapper này đã chết sau khi bị ngừng tim.

“DMX là một chiến binh, chiến đấu cho đến phút cuối cùng”, thành viên trong gia đình nói, đồng thời cho biết thêm rằng âm nhạc của anh “truyền cảm hứng cho vô số người hâm mộ trên toàn thế giới và di sản mang tính biểu tượng của anh ấy sẽ tồn tại mãi mãi”.

Lớn lên ở New York, DMX lấy biệt danh từ tên của một máy đánh trống được sử dụng trong các bài hát rap. Khi anh 14 tuổi, một rapper lớn tuổi từng là người cố vấn cho anh hít cocaine. Chi tiết này được DMX cho biết trong một loạt phim tài liệu phát sóng trên BET. “Cocaine suýt chút nữa lấy đi mạng sống của tôi”, DMX thú nhận.

Album đầu tay của DMX trình làng vào năm 1998 là It’s Dark and Hell is Hot, nằm trong 5 album liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 tại Mỹ. …And Then There Was X là album bán chạy nhất của DMX, được chứng nhận đĩa bạch kim 5 lần. DMX phát hành 8 album và nhận đề cử ba giải Grammy.

DMX cũng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Belly, Romeo Must Die, Cradle 2 the Grave, Exit Wounds…

DMX biểu diễn tại New York năm 1999 ẢNH: REUTERS

Theo báo chí đưa tin, DMX có 15 người con. Vợ cũ của anh là Tashera Simmons - người có với anh 4 con - đã tham dự một buổi cầu nguyện bên ngoài bệnh viện anh điều trị trước khi qua đời. Hàng trăm người hâm mộ nhảy theo các bài hát của DMX. “Tình yêu là có thật”, cô viết trên Instagram.

Vào năm 2017, DMX từng nhận tội tại tòa án liên bang về việc trốn thuế khi “tránh nộp” 1,7 triệu USD tiền thuế từ năm 2000 đến 2005. Anh bị kết án một năm tù giam.

Hồ sơ bị giam giữ trước đó của ngôi sao nhạc rap bao gồm các tội danh: hành hạ động vật, lái xe liều lĩnh, tàng trữ ma túy, sử dụng vũ khí không giấy phép và vi phạm quản chế. DMX từng ngồi tù ở Arizona rồi New York.

Trong ca khúc Slippin viết năm 1998, DMX đã rap: “Sống là phải đau khổ. Nhưng để tồn tại, tốt nhất là tìm thấy ý nghĩa trong đau khổ”.