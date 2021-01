Rapper gắn với mặt nạ nhân vật Marvel qua đời ở tuổi 49

Rapper MF Doom tên thật là Daniel Dumile, người luôn đeo mặt nạ nhân vật phản diện trong thế giới truyện tranh Marvel là Doctor Doom khi biểu diễn. Anh sinh ra ở London (Anh) nhưng sau đó chuyển đến New York (Mỹ) từ hồi còn bé. Daniel Dumile bước chân vào con đường âm nhạc với nghệ danh Zev Lov X trong nhóm nhạc 3 người mang tên K.M.D., cùng với anh trai DJ Subroc. Một số album tiêu biểu trong sự nghiệp của nam ca sĩ quá cố là Madvillainy, The Mouse and the Mask... Bên cạnh vai trò ca sĩ, anh còn ngồi ghế sản xuất các album ca nhạc khác và từng mang nhiều nghệ danh khi biểu diễn.