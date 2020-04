Rapper Hàn gây tranh cãi vì 'hạnh phúc' trước cái chết của thành viên 'phòng chat sex'

Trong phần Story Instagram, Verbal Jint đăng tải ảnh chụp màn hình một bài báo về nam thanh niên 28 tuổi tự sát sau khi thừa nhận tham gia “ phòng chat thứ n ”. Đi kèm theo bức hình là dòng chữ thể hiện quan điểm của nam ca sĩ về sự kiện chấn động này và có cả biểu tượng mặt cười hạnh phúc. Anh viết: “Chuyện này làm tôi vui đó. Nếu người trong phòng chat đó chết thêm nữa, tôi sẽ sáng tác một bài hát kỷ niệm. Nào hãy tiết lộ danh tính tất cả bọn chúng đi”.

Chia sẻ của Verbal Jint nhanh chóng nhận về hàng loạt ý kiến trái chiều. Phần lớn cư dân mạng chỉ trích anh ăn nói quá đáng và thiếu nhân tính trước sự ra đi của một sinh mạng. Nhiều bình luận cũng cho rằng là nhân vật nổi tiếng và có khả năng ảnh hưởng đến công chúng, anh không nên đưa ra nhận xét tiêu cực và tỏ ý ăn mừng khi một con người đã chết. Dù vậy, cũng có vài người ủng hộ rapper sinh năm 1980 và khẳng định: “Những kẻ trong “phòng thứ n” không nên được coi là con người cũng như chẳng đáng nhận được sự thương hại”.

Bài viết thể hiện sự vui mừng của nam ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc nổi tiếng Hàn Quốc về cái chết của thành viên "phòng chat thứ n" gây chú ý ẢNH: INSTAGRAM NV

Sau đó, Verbal Jint tiếp tục cập nhật trang cá nhân với những trạng thái tỏ ý không hề hối hận khi nói về chuyện thành viên phòng chat sex tự sát. Anh tiếp tục nhận “gạch đá” từ dân mạng và bị khui lại quá khứ từng say rượu lái xe, viết nhạc có ca từ tục tĩu. Do đó, nhiều người mỉa mai nam nghệ sĩ không đủ tư cách phán xét cái sai của người khác trong khi bản thân lại có lắm phốt.

Cuối cùng Verbal Jint đã phải đưa ra lời xin lỗi chính thức. Anh giải thích rằng không ngờ cách bày tỏ cảm xúc của mình lại có thể gây "bão" trên mạng. Đồng thời, chủ nhân hit Only For You tự nhận mình có phần bốc đồng. Trong thông báo, anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người nhắc nhở mình về lùm xùm từng say rượu lái xe và lời ca khúc không phù hợp trước đây. Cuối bài đăng hối lỗi, anh nhấn mạnh: “Từ giờ trở đi, tôi sẽ im lặng, âm thần hỗ trợ, cổ vũ và cầu nguyện”.

Theo Dispatch, thành viên “phòng chat thứ n” tự sát (gọi tắt là A) đã tự kết liễu đời mình bằng cách uống thuốc độc. Thi thể của người này được gia đình phát hiện tại một căn hộ ở Incheon (Hàn Quốc) tối 10.4. Trước khi quyên sinh, A đã đến cảnh sát thú nhận có mặt trong phòng chat sex của “tiến sĩ” Cho Joo Bin. Cảnh sát tìm thấy 340 bức ảnh nhạy cảm bao gồm nội dung khiêu dâm trẻ em trong điện thoại của A. Sự lựa chọn cực đoan của A từng khiến dư luận Hàn Quốc rất sốc.