Rapper Jeremih xuất viện sau khi điều trị Covid-19

Theo Variety ngày 6.12, nam rapper kiêm ca sĩ Jeremih đã được xuất viện sau thời gian điều trị Covid-19.

Cụ thể, Jeremih xác nhận anh rời Bệnh viện Northwestern Memorial vào tối ngày 4.12 cùng với mẹ của mình. Nam ca sĩ bày tỏ: "Trước hết, tôi muốn cảm ơn đội ngũ bác sĩ, y tá tại Bệnh viện Northwestern Memorial vì đã làm việc hết mình để cứu sống tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn họ".

Sau đó, Jeremih tiếp tục bày tỏ lòng cảm kích với những người thân của mình: "Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè vì tất cả lời cầu nguyện và lời chúc an lành của họ. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Chance The Rapper, 50 Cent và Diddy vì tình yêu và sự ủng hộ mà họ dành cho tôi. Tôi đang khỏe hơn mỗi ngày và mong được dành thời gian nhiều hơn cho các con trai của mình. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ trên khắp thế giới vì đã cầu nguyện cho tôi".

Trước đó, hồi 19.11, người đại diện của nam rapper nói với Variety rằng Jeremih "vừa rút máy thở” và “đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch". Khi tin tức này được thông báo, Chance the Rapper cùng nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác đã lên mạng xã hội để kêu gọi sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho anh: "Nếu bạn có thể, hãy dành một giây để cầu nguyện cho người bạn của tôi, Jeremih. Anh ấy giống như người anh em của tôi và anh ấy hiện đang ốm. Tôi tin vào quyền năng chữa lành bệnh của Chúa Jesus, vì vậy, xin bạn hãy gửi lời cầu nguyện đến Ngài".

Jeremih tên thật là Jeremy Phillip Felton, là rapper kiêm ca sĩ nổi tiếng từ năm 2009, sau khi anh ký hợp đồng với Def Jam Recordings và phát hành đĩa đơn đầu tay - Birthday Sex. Thời gian sau đó, anh gặt hái nhiều thành công với đĩa đơn Down on Me, album Late Nights... Sản phẩm mới nhất của anh là album âm nhạc hợp tác với Ty Dolla Sign vào tháng 8.2018, có tựa đề MihTy.