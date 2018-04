'Ready Player One: Đấu trường ảo' thống lĩnh phòng vé quốc tế và Việt Nam

Tại thị trường quốc tế, bộ phim thu 128 triệu USD ở 62 thị trường, trong đó riêng Trung Quốc là 61,7 triệu USD, nâng con số tổng của bộ phim là 181,2 triệu USD sau tuần đầu khởi chiếu. Đây là nước đi đúng đắn của Warner Bros. khi hãng quyết định phát hành sớm để tận dụng kỳ nghỉ lễ Phục sinh tại Bắc Mỹ. Không chỉ vì lý do đó, bộ phim còn nhận được vô số lời khen cho kỹ xảo hoành tráng và ý tưởng độc đáo khi ra rạp.

Tại Việt Nam, tuy không cho biết cụ thể con số phòng vé nhưng nhà phát hành cho biết đây là tác phẩm đạt doanh thu cao nhất tuần. Việc chưa khởi chiếu ở Đức và Nhật, Ready Player One nhiều khả năng có thể đạt 500-600 triệu USD ở thị trường toàn cầu.

Tuy vậy đây chưa phải là tác phẩm ăn khách nhất của nhà làm phim có tài sản 3,6 tỉ USD. Năm 2008, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull ra rạp và thu về 100,1 triệu USD ngay tuần đầu tiên.

Đứng thứ hai sau Đấu trường ảo là phim kịch tính Acrimony do Tyler Perry đạo diễn, đạt 17,1 triệu USD. Black Panther vẫn trụ lại trong Top 3 với 11,3 triệu USD. Ở thị trường toàn cầu, phim về người hùng T'Challa sắp vượt qua Jurassic World với 652,3 triệu USD trong vài ngày để giành vị trí thứ 4 trong danh sách phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Bắc Mỹ. Trong khi đó, Pacifcic Rim: Uprising, tác phẩm đứng đầu tuần trước giảm đến 67% doanh thu và rơi xuống thứ năm với 9,2 triệu USD.

Mười bộ phim đứng đầu doanh thu phòng vé đã thu về 114,2 triệu USD vào cuối tuần vừa qua, giảm 29% so với năm ngoái, thời điểm The Boss Baby ra rạp.