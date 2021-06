Reese Witherspoon phải dùng phương pháp thôi miên trước khi quay phim ‘Wild’

Reese Witherspoon (45 tuổi) nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc qua vai Cheryl Strayed trong phim Wild ra rạp năm 2014. Tuy nhiên cô cho biết việc hóa thân vào vai diễn này không hề dễ dàng chút nào.

Reese Witherspoon đã trải qua những cơn hoảng loạn nghiêm trọng trước khi bộ phim bắt đầu khiến cô phải trải qua phương pháp thôi miên để chữa trị. Reese tiết lộ điều này trong cuộc trò chuyện với MC Tracee Ellis Ross trên tạp chí Interview xuất bản hôm 15.6.

Reese Witherspoon ám ảnh với vai diễn Cheryl Strayed trong phim Wild ẢNH: IMDB

Khi được Ellis Ross hỏi vai diễn trong phim nào làm thay đổi cô nhiều nhất, Teese Witherspoon đáp: “Có lẽ là Wild. Tôi đã bị thôi miên và rất sợ hãi. Tôi hoảng loạn trong ba tuần trước khi phim bắt đầu quay. Phim có cảnh khỏa thân và sử dụng ma túy nhưng đa phần chỉ một mình tôi với máy quay mà không có diễn viên nào khác. Tôi chưa bao giờ một mình trước máy quay trong nhiều ngày như thế. Có lẽ phải đến 25 ngày quay phim tôi không gặp bất cứ diễn viên nào đối diện với mình. Chỉ có tôi với chiếc máy quay và cái ba lô”.

Laura Dern (trái) và Reese Witherspoon trong phim Wild ẢNH: IMDB

Wild do Cheryl Strayed và Nick Hornby viết kịch bản, Jean-Marc Vallée đạo diễn, mang về cho Reese Witherspoon và nữ diễn viên Laura Dern lần lượt 2 đề cử Oscar Nữ diễn viên chính/phụ xuất sắc. Phim dựa trên cuốn hồi ký xuất bản năm 2012 của Cheryl Strayed là Wild: From Lost to Found on the Pacific Crest Trail, kể câu chuyện của chính tác giả về quyết tâm hoàn thành việc khám phá đường mòn Pacific Crest bằng cách đi bộ đường dài với ba lô trên vai và gặp phải vô số vấn đề rắc rối khiến cuộc sống trở nên hoảng loạn.

Reese Witherspoon còn nói với Ellis Ross rằng cuốn hồi ký của Cheryl Strayed, nguồn cảm hứng cho bộ phim, có tác động rất lớn đến cô. “Cuốn sách của Cheryl Strayed rất hay và thật hữu ích với tôi vì truyền tải thông điệp sâu sắc về cách phụ nữ phải tự cứu lấy chính mình. Không có cha hoặc mẹ hay người chồng nào đến cứu chúng tôi. Tôi nghĩ điều cốt lõi là ở cuối phim, Cheryl Strayed không gia đình, không tiền bạc, không công việc, không bạn đời nhưng cô ấy cảm thấy hạnh phúc”.