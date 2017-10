Tờ Daily Mail mới đây độc quyền đăng tải những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên Alicia Vikander và tài tử Michael Fassbender tay trong tay tham dự một buổi tiệc nhỏ tại hòn đảo xinh đẹp Ibiza ở Địa Trung Hải vào cuối tuần trước.



Đáng chú ý trên ngón áp út của hai ngôi sao đều mang nhẫn. Điều này khiến nhiều người cho rằng đây chính là tiệc cưới giản dị, bí mật của cặp đôi với sự tham dự của một vài người bạn và gia đình. Dù không mặc váy cưới nhưng ngôi sao Cô gái Đan Mạch vẫn vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc.

Thông tin về hôn lễ bí mật của Alicia Vikander xuất hiện chỉ vài tuần sau khi tờ The Sun khẳng định cặp đôi đã lên kế hoạch “về chung một nhà” trong năm nay. Liên hệ với quản lý của hai bên, đại diện của các ngôi sao đều từ chối đưa ra bình luận.

Alicia và Michael quen biết và trở nên thân thiết với nhau trên phim trường của tác phẩm The Light Between The Oceans năm 2014. Họ công khai hẹn hò đầu năm 2015 và thường tham gia nhiều sự kiện cùng nhau.

Hai ngôi sao hẹn hò trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Năm 2015, Michael Fassbender tham gia bộ phim Steve Jobs, vai diễn này mang về cho anh một đề cử Oscar 2016. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong X-Men: Apocalypse rồi các dự án “bom tấn” như Assassin's Creed và Alien: Covenant.

Trong khi đó, Alicia Vikander được khán giả biết nhiều qua vai phụ trong Cô gái Đan Mạch. Đây cũng là bệ phóng giúp tên tuổi của người đẹp tới gần hơn với tín đồ điện ảnh và giành giải Oscar cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Sau thành công của Cô gái Đan Mạch, người đẹp thử sức ở dòng phim hành động với tác phẩm Jason Bourne, hợp tác với Matt Damon và nhận được nhiều lời khen về diễn xuát. Sắp tới, người hâm mộ sẽ có cơ hội tái ngộ “bông hồng Thụy Điển” trong phần khởi động của sê-ri phim Tomb Raider (Kẻ cướp mộ).

Thiên Minh