Rộ tin nhà làm phim Ấn Độ tố ê-kíp 'Parasite' ăn cắp ý tưởng

Kể từ khi đại thắng giải Oscar 2020 , Parasite của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho đã trở thành hiện tượng điện ảnh toàn cầu và được nhắc nhiều thời gian qua. Bên cạnh những lời khen có cánh mà khán giả dành cho tác phẩm này, phim đồng thời cũng nhận được nhiều thông tin không tích cực khác. Cụ thể, nhiều báo nước ngoài như The Sun Daily, The News Minute, India Today... đăng tải thông tin rằng nhà sản xuất, diễn viên Ấn Độ P. L. Thenappan cho biết bộ phim hay nhất năm 2019 được làm dựa trên bộ phim khác là Minsara Kanna, ra mắt năm 1999.

The News Minute cho biết, Parasite giống với tác phẩm Minsara Kanna của đạo diễn Ấn Độ K. S. Ravikumar ở mô-típ, hệ thống nhân vật và cách xây dựng tình huống trong phim. Tác phẩm lãng mạn nói tiếng Tamil (một trong những ngôn ngữ lâu đời ở Ấn Độ ) Minsara Kanna ban đầu do K. R. Gangadharan sản xuất, thế nhưng sau khi nhân vật quyền lực trong ngành giải trí xứ Ấn này mất năm 2012, quyền sản xuất bộ phim hiện do P. L. Thenappan nắm giữ theo như nguồn tin từ Film Companion.