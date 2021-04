Robot 'lấn sân' nghệ thuật, có thể cạnh tranh với con người?

Phía sản xuất đang tìm kiếm thêm robot đóng vai phụ, cũng như tính đến việc thuê robot đảm nhận vai trò thành viên đoàn phim. Theo báo The New York Times, phim dự kiến bấm máy trong năm 2021. Robot Erica là sản phẩm công nghệ AI do hai nhà khoa học Nhật Bản Hiroshi Ishiguro và Kohei Ogawa sáng tạo, từng được giới thiệu trong loạt phim tài liệu khoa học Hyper Evolution: Rise of the Robots (tạm dịch: Siêu tiến hóa: Sự trỗi dậy của robot) của Anh trong năm 2017.