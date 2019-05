'Rocketman' gây sốc khi mang cảnh 'giường chiếu' của người đồng tính lên màn ảnh

Rocketman là bộ phim đầu tiên đào sâu về cuộc đời của huyền thoại âm nhạc Elton John, dựa trên những câu chuyện có thật trong cuộc sống của biểu tượng âm nhạc xứ sở sương mù. Bộ phim của hãng Paramount Pictures được xem là một trong những tác phẩm được chờ đón nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72. Trong phim hé lộ nhiều phân cảnh táo bạo giữa Elton John (nam diễn viên Taron Egerton thủ vai) và người quản lý âm nhạc John Reid (do tài tử Richard Madden đảm nhận).

Bộ phim gây sốc khi chứa nhiều phân cảnh nhạy cảm, mô tả việc ''giường chiếu'' của hai nam diễn viên chính. Trước đó, nhiều bộ phim khai thác đề tài LGBT cũng phát triển một số tiểu tiết về mặt nội dung theo hướng tương tự. Trong đó, Brokeback Mountain và Call Me by Your Name là hai cái tên "gây bão" ở thời điểm công chiếu khi lần lượt thu về 178 triệu USD và 42 triệu USD. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của Rocketman so với các tác phẩm khác, chính là việc nhắm vào đối tượng đại chúng hơn là một số bộ phận khán giả.

Ảnh: Paramount Pictures Hình ảnh huyền thoại âm nhạc Elton John khiến khán giả thích thú trong Rocketman

Cuối những năm 70 và đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, những bộ phim về đồng tính, đặc biệt là các bộ phim chứa cảnh nóng hiếm khi xuất hiện và bị thẳng tay gạt bỏ khỏi danh sách sản xuất. Theo thời gian, quan điểm trên vẫn chưa thay đổi và đi vào hướng cực đoan khi hãng United Artists ủng hộ tác phẩm kinh dị Cruising (1980), kể về kẻ giết người man rợ chuyên nhắm vào người đồng tính nam.

Gần đây, “bom tấn” Bohemian Rhapsody bên cạnh các đánh giá tích cực, nhiều người hâm hộ cũng tỏ ra không khỏi tiếc nuối. Được biết, một số chi tiết nhạy cảm về Freddie Mercury được giấu kín thay vì đưa lên màn ảnh. Cụ thể, tác phẩm hầu như không nhắc đến việc nam chính là người lưỡng tính cũng như cái chết của anh vì biến chứng liên quan đến căn bệnh thể kỷ.

Vượt qua sự bảo thủ trong góc nhìn điện ảnh về người đồng tính, bộ phim mới nhất của Paramount được tờ The Hollywood Reporter nhận xét: “Rocketman đã đánh thức khía cạnh tình dục của người đồng tính một cách không hề nao núng. Điều đáng chú ý hơn là nó xuất hiện vào thời điểm mà các hãng phim lớn hiện tại đang chọn cách im lặng và chạy theo dòng phim thị trường”.

Ảnh: Reuters Elton John (trái) và nam diễn Taron Egerton thủ vai ông trong tác phẩm kể về cuộc đời mình

Được biết, bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào trước khi ra mắt đều phải vượt qua vòng kiểm duyệt của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ - Motion Picture Association of America (MPAA). Theo đó, tổ chức này sẽ căn cứ vào hệ thống phân loại phim để quyết định “gắn mác” cho các tác phẩm nhằm đảm bảo tựa đề, nội dung và tính chất đúng với đối tượng khán giả.

Để tác phẩm không bị “gắn mác” R (phim giới hạn người xem) cũng như vi phạm luật kiểm duyệt của từng quốc gia công chiếu, nhiều nhà sản xuất đã tỏ ra vô cùng rụt rè và hầu như nói không với các cảnh nhạy cảm quá mức cho phép. Bohemian Rhapsody từng khiến công chúng quan tâm khi liên tục chỉnh sửa bất kỳ thông tin liên quan đến việc nhân vật chính Freddie Mercury là người đồng tính cũng như công bố rằng không có các cảnh quan hệ đồng tính nhằm tiếp cận thị trường Trung Quốc béo bở.

Đứng ở góc độ sản xuất, các hãng phim cũng ngày càng e dè khi thực hiện các đề tài liên quan đến cộng đồng LGBT, đặc biệt là giới đồng tính nam. Tuy nhiên, Jim Gianopulos, người đứng đầu Paramount đã có động thái khiến giới điện ảnh chú ý khi mạnh tay chi đến 41 triệu USD vào sản xuất Rocketman. Ngoài ra, hãng này cũng kiên quyết thực hiện những phân cảnh vô cùng nhạy cảm nhằm mô tả chân thực nhất đời sống phía sau ánh đèn của nam nghệ sĩ “lắm tài nhiều tật” Elton John.

Ảnh: Paramount Pictures Tạo hình ấn tượng của nam tài tử Taron Egerton trong Rocketman

Chia sẻ về vai diễn mới với tờ The Hollywood Reporter, tài tử Taron Egerton cho biết: “Phần lớn chúng ta đều cảm thấy ám ảnh về những người đồng tính. Còn với tôi, việc hôn một người đàn ông trên màn ảnh cũng hấp dẫn không kém so với một người phụ nữ. Tôi không cảm thấy bất kỳ rào cản nào ở mình”.

Ngoài sự tham gia của hai ngôi sao điện ảnh Taron Egerton và Richard Madden, Rocketman còn có sự tham gia diễn xuất của: Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Max Croes, Charlie Rowe… Phim do Dexter Fletcher làm đạo diễn, người gây dấu ấn với loạt tác phẩm ấn tượng như: Bohemian Rhapsody, Wild Bill, Eddie The Eagle…

Rocketman dựa trên những câu chuyện có thật về biểu tượng âm nhạc nước Anh, một trong số ít những nghệ sĩ đã từng giành được giải thưởng ở cả ba lĩnh vực âm nhạc (5 giải Grammy), điện ảnh (1 giải Oscar) và sân khấu (1 giải Tony), bộ phim hứa hẹn sẽ làm hài lòng tất cả những người hâm mộ trên khắp thế giới . Dự kiến, tác phẩm điện ảnh này sẽ công chiếu vào ngày 22.5 tại Anh quốc.

Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tỏ ra khá lo lắng khi Rocketman trình làng tại châu Á. Bởi lẽ, nhiều quốc gia có thể liệt bộ phim vào danh mục “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”, đồng thời yêu cầu cắt bớt một số hình ảnh, nội dung không phù hợp với văn hóa bản địa. Trước đó, bộ phim kinh điển Sex and the city của Mỹ khi chiếu ở Singapore đã phải cắt bỏ tất cả các cảnh khỏa thân và văng tục do “không phù hợp với văn hóa của người Hoa, người Mã Lai và người Ấn”, 3 dân tộc chính của đảo quốc sư tử.