'Running Man' bị chỉ trích kịch liệt vì ủng hộ ngoại tình

Tối 23.2, Running Man chiếu tập mới và tiếp tục thu hút lượng lớn người hâm mộ theo dõi. Tuy nhiên, thay vì đem lại nhiều tiếng cười giải trí thì chương trình lại khiến khán giả bức xúc bởi việc phát triển tuyến tình cảm vô lý giữa Ji Suk Jin và Jeon So Min. Điều đáng nói ở đây là Ji Suk Jin đã có gia đình và hơn Jeon So Min đến 20 tuổi.

Cụ thể, trong tập show phát sóng vừa qua, mọi chuyện bắt đầu từ lời chất vấn của Kim Jong Kook về việc ảnh của Jeon So Min lại được dán trong xe Ji Suk Jin. Anh nhanh chóng giải thích rằng chính quản lý là người đặt ảnh trong xe. Ji Suk Jin nói thêm: “Tôi không thường lái xe đó, tôi chỉ dùng lúc đi quay thôi”.

Chưa hết, Kim Jong Kook tiếp tục gây sốc khi kể phát hiện biên lai túi hàng hiệu nữ trong xe của Ji Suk Jin và úp mở khả năng anh mua cho một phụ nữ. Thành viên khác của chương trình là Haha nhanh chóng bổ sung rằng từng thấy Jeon So Min có một chiếc túi xa xỉ. Từ đó, các nghệ sĩ khác trong show không ngừng nêu nghi vấn về mối quan hệ thật sự giữa Ji Suk Jin và Jeon So Min dù biết anh đã có vợ con.

Ji Suk Jin lúng túng và không ngừng phủ nhận có cảm tình với Jeon So Min ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước những lời trêu chọc về vấn đề tình cảm kỳ quặc này, Ji Suk Jin phủ nhận: “Tôi chưa bao giờ mua túi nào cả. Đó không phải là thẻ tín dụng của tôi. Hãy kiểm tra mã số thẻ để biết người nào mua đi”. Mặc cho Ji Suk Jin liên tục chối bỏ và bày ra gương mặt bất lực, những thành viên của Running Man vẫn thay phiên nhau trêu đùa anh có cảm tình với đàn em kém 20 tuổi. Ji Suk Jin sau đó phải nhấn mạnh: “Tôi thề là hôm nay mới biết có ảnh đó ở trong xe. Tổ biên tập chương trình không cần chỉnh sửa đoạn này đâu. Tôi chẳng có gì để giấu cả. Vợ tôi biết mọi thứ”.

Thậm chí, trong bản preview hé lộ tập tiếp theo, lên sóng vào chủ nhật tuần sau 1.3, Running Man còn lồng ghép Ji Suk Jin và Jeon So Min vào khung cảnh lãng mạn cùng dòng phụ đề giật gân: “Chuyện tình lãng mạn bất chính liệu có còn tiếp diễn?”.

Khán giả phê phán cách gán ghép tình cảm vô duyên của Running Man ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Những tình tiết trên ngay lập tức khiến người xem tức giận tột độ. Nhiều khán giả khẳng định các thành viên chỉ làm theo kịch bản chương trình và chỉ thẳng mặt ê-kíp Running Man đã quá trớn khi dám lăng xê chuyện ngoại tình để câu khách dù các nhân vật chính đều phủ nhận.

Một số cư dân mạng còn tức giận, chửi bới chương trình khi góp phần tuyên truyền cho hành vi vụng trộm đáng lên án. Fan cũng bức xúc cho rằng show thiếu tôn trọng đến vợ con của Ji Suk Jin và yêu cầu ê-kíp phải đưa ra lời giải thích, xin lỗi đến khán giả cũng như gia đình Ji Suk Jin.

Trên Naver, nhiều bình luận khó chịu với cách xây dựng tình cảm Ji Suk Jin và Jeon So Min sai trái trong Running Man: “Chuyện ngoại tình không phải là trò để đem ra đùa được đâu”, “Ji Suk Jin có một cậu con trai đang học trung học rồi đấy, ê-kíp quá bất lịch sự khi phát triển tuyến tình cảm kiểu này”, “Jeon So Min ngượng ngùng quá kìa”, “Running Man thực sự đã sử dụng từ “ngoại tình” để chú thích thêm bên dưới nữa sao. Họ thật quá điên rồ rồi”, “Dựng lên chuyện tình cảm giữa một cô gái với một người đàn ông đã có vợ? Thật quá quắt”… Bên cạnh đó, phần lớn khán giả cũng yêu cầu Running Man nên dẹp bỏ việc gán ghép Ji Suk Jin và Jeon So Min trong tập sau.