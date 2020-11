Ryan Reynolds hé lộ ảnh hậu trường phim mới của đạo diễn 'Stranger Things'

Theo Screen Rant ngày 30.11, Ryan Reynolds đã chia sẻ những bức ảnh đầu tiên trong bộ phim sắp tới anh tham gia có tên The Adam Project (tạm dịch: Dự án Adam).

The Adam Project là bộ phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng do nhà biên kịch Jonathan Tropper chấp bút. Shawn Levy, đạo diễn của Night at the Museum, Real Steel, một số tập của Stranger Things... đứng sau chỉ đạo. Ryan Reynolds tham gia bộ phim cùng dàn diễn viên thực lực như Jennifer Garner, Zoe Saldana và Mark Ruffalo.

Trong The Adam Project, Ryan Reynolds đóng vai một người đàn ông du hành ngược thời gian trở về quá khứ. Anh kết hợp với phiên bản trẻ của mình lúc 13 tuổi để giải quyết một vụ án bí ẩn.

Ryan Reynolds trong phim mới The Adam Project Ảnh: Screen Rant

Tài tử đã đăng lên Instagram của mình hai bức ảnh về dự án phim. Trong bức ảnh đầu tiên, Ryan Reynolds và nam diễn viên nhí Walker Scobell xuất hiện trong rừng. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, trong khi Walker Scobell thể hiện sự khó chịu.

Theo Screen Rant, trong The Adam Project, nữ diễn viên Jennifer Garner vào vai mẹ của Ryan Reynolds lúc nhỏ, còn Zoe Saldana đóng vai vợ của tài tử lúc trưởng thành. Phim hiện vẫn trong quá trình thực hiện và chưa công bố lịch phát hành chính thức.

Ryan Reynolds sinh năm 1976 tại Canada. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong các chương trình dành cho trẻ em. Kể từ khi chuyển đến Hollywood, anh tham gia rất nhiều thể loại phim và gây tiếng vang với những tác phẩm như 2 phần Deadpool (2016 và 2018) X-men Origins: Wolverine (2009), R.I.P.D (2013), Turbo (2013)…